– Az állatok világnapját már egy jó ideje kitüntetetten kezeli a könyvtár. Különösen idén, hiszen kutyabarát intézmény lettünk. Ez abban nyilvánul meg, hogy a földszinti kölcsönző pulthoz lehet ebeket is behozni, ahol vizes tállal és más eszközökkel tudunk szolgálni számukra. A kezdeményezésnek az az előnye, hogy rossz idő esetén is betérhetnek hozzánk kölcsönözni, hogyha nem akarják odakint hagyni az állataikat az esőben.

Kutyás keresőjátékok

A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület emberek keresésére, életmentésre specializálódott.

– Engedelmes bemutatóval készültünk a mai napra, ahol megmutattuk, hogy hogyan kell viselkednie egy kutyának közterületen. Az egyik kutyusunk egyéni szagminta alapján keres, amit bújócska játék keretében mutattunk be. Területkereső kutyánk pedig ülő, vagy fekvő pozícióban lévő embert ugat fel, amit szintén a helyszínen illusztráltunk – sorolta Farkas Péter, az egyesület elnöke. – Az állatok világnapját mi úgy ünnepeljük meg, hogy valami nagyon finom, extra jutalomfalattal készültünk a kutyáink számára. A kitelepüléseket pedig azért szeretjük, mert ilyenkor tudjuk mélyebben megismertetni az érdeklődőkkel, hogy mivel is foglalkozunk. Szerte az országból riasztanak minket. Munkakutyáink az esetek többségében időskori demenciával küzdő, elkóborolt embereket keresnek. Nagy ritkán szoktunk segédkezni elveszett állatok mentésében is.

Terápiás élményfoglalkozás

A Mondjunk mancsot! Egyesület terápiás kutyái az állatok világnapját másfél hétig ünneplik, mert folyamatosan bemutatóznak.

– A terápiás tevékenységet igyekeztünk játékos élményfoglalkozással szemléltetni, amit közoktatási, köznevelési intézményekben fejlesztéssel kombinálva végzünk – magyarázta Bodnár Petra egyesületi elnök. – Főként Miskolc és vonzáskörzetében és Eger és vonzáskörzetében tevékenykedünk, de ha máshová hívnak minket az országban, mindenhová igyekszünk elmenni. Komplex fejlesztést csinálunk Miskolc néhány óvodájában, ahol mozgásfejlesztéssel kombinálva, interaktívvá tesszük a tanulást. Emellett egyéni fejlesztést végzünk. Nagyon szeretnénk egy olyan helyiséget, ahol az egyesület is tud csoportfoglalkozásokat indítani. Az állatok világnapját azért tartjuk jó kezdeményezésnek, mert ilyenkor valóban arra helyeződik a hangsúly, hogy az állatok hűséges társaink. Emellett nagyon sok hasznos feladatot végeznek.