A haszid zsidó közösség évek óta jár Reb Steiner Saje (1851–1925) egykori lakhelyére. A rabbi nemcsak a zsidóság, hanem a keresztény lakosság körében is híres volt, gyakran messze földről is felkeresték tanácsért. A tetteit legendák őrzik, mint ahogy híres lett a karosszéke is, amiből szinte soha nem állt fel.