Trófeaszemlét tartott a Cserehát Vadgazdálkodásáért Egyesülés pénteken délután Szuhafőn. Ez az egyesülés sorrendben negyedik szemléje, a pandémia miatt az utóbbi két évben nem tartották meg. A vadásztársadalom számára ez nagy esemény, mert a szarvasbőgés időszakának lezárását jelenti, egyúttal a trófeák mustráját is.

A Cserehát Vadgazdálkodásáért Egyesülés területén működő vadásztársaságok gímszarvas trófeáit mutatják be immár hagyománnyá vált szokásként – mondta Hercsik István, az egyesülés elnöke. A szervezet azért alakult meg, mert kis területen nehéz a vadgazdálkodás, de így 35 ezer hektáron a tanult alapelveknek megfelelően könnyebb a gímszarvassal bánni. Az irány, amelyet képviselni szeretnének, úgy tűnik, jó úton halad – vélekedett az elnök. Az elmúlt három évre visszatekintve olyan 100-110 az elejtett szarvasbikák száma éves szinten, ebben az évben csak a bőgésben 82 darabot ejtettek el. Örvendetes, hogy egyre több a „koros bika”, vagyis a nem túl korán, hanem éppen idejében kilőtt vad. A különböző ismérveknek, méreteknek megfelelő példányokat, illetve agancsaikat egy szempontrendszer alapján osztályozzák, így arany-, ezüst-, illetve bronz érmeket is kiosztanak a trófeákra. Az egyik idei aranyérmes gímszarvas trófea a 10 kilogrammot is meghaladja,amelyet a szemlére is elhoztak.