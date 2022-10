Tíz évvel ezelőtt, 2012. szeptember elején hunyt el Pácin akkori polgármestere, Barati Attila. A hozzá közel álló emberek, a róla elnevezett rendezvénytéren gyűltek össze a településen annak érdekében, hogy közösen idézzék fel azokat az emlékeket, amelyek együtt alkottak kerek, egységes képet az térség ikonikussá vált polgármesteréről. Egykori barátok, kollégák, tisztelők gyűltek össze ezért.

Pácin rendszerváltás utáni első polgármestere alig 24 évesen, ígéretes budapesti karriert maga mögött hagyva tért haza, hogy a páciniakat segítse és 46 éves volt, amikor elhunyt. A településvezetői tisztségben eltöltött 22 éve azonban nemcsak Pácinban, hanem a Bodrogközben, sőt közéleti szerepvállalásain keresztül az egész Kárpát-medencei magyarság életében nyomot hagyott.

Barati Attila. A magyar-szlovák szakasz új határnyitásával vált országosan ismertté

Országosan az tette ismertté, hogy a kilencvenes évek elején a szlovákiai Nagykövesd akkori polgármesterével, Jakus Péterrel 13 napig éhségsztrájkoltak annak érdekében, hogy határátkelő nyíljon a két település között. A volt nagykövesdi polgármester elmesélte, hogy ő 1990 őszén, frissen megválasztott polgármesterként még csupán azon törte a fejét, hogy mihez is kezdjen először, már megjelent az ajtajában „egy szemtelenül fiatal ember” és azt mondta neki: Pácin és Nagykövesd között hamarosan határátkelő nyílik, ha törik, ha szakad. Ezután számos egyeztetést folytattak a két kormánnyal, de szlovák kabinet hajthatatlannak bizonyult a kérdésben, ennek eredménye lett a közel két hetes éhségsztrájk, ami végül megtörte a jeget. Megemlítette azt is, hogy az előzetes ígéretek ellenére még akkor is visszatáncoltak volna a szlovák döntéshozók, de Barati Attilával együtt „belengettek” egy közös zarándoklatot a határ két oldalán egészen Pozsonyig. Ennek eredményeként végül megszületett a jóváhagyás – mondta. Jakus Péter felidézte azt is: együttműködésük érezhetően példát adott a szlovákiai és magyarországi Bodrogköz többi településének is, akik sorra kötötték egymással a testvértelepülési kapcsolatokat.

A magyarság összekovácsolása

Pandák Pál szervező, népzenész, a Magyar Kultúra Lovagja elmondta: kötelességének érezte, hogy segítőivel együtt a pácini polgármesteri hivatal felkérésére megszervezzék azt az eseményt, amely keretében közösen emlékezhettek Barati Attila halálának 10 éves évfordulójára. Annak érdekében, hogy a megemlékezés minél szélesebb körű legyen, igyekeztek meghívni azokat az egykori barátokat, akik élete bizonyos szakaszában közel álltak Barati Attilához. Az egykori pácini polgármester ugyanis nemcsak az anyaországban, de Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken, vagy Felvidéken, vagy Lengyelországban is számos emberi kapcsolatot alakított ki – magyarázta a szervező. Hitvallása volt a magyarság összekovácsolása – fogalmazott a szervező.

Barati Attila szenvedélyes ember volt, vitathatatlanul lokálpatrióta, elkötelezett hazafi és megbízható jó barát – ezekkel a szavakkal emlékezett az egykori pácini polgármesterre dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. Mint hozzátette: egy időben voltak politikai ellenfelek is, de a település és a térség iránti közös elkötelezettségük mindent felül írt. Kiválóan lehetett vele együttműködni a térség felemelkedése érdekében, Barati Attila gyakorlatilag ígéretes budapesti karriert áldozott fel azzal, hogy Pácinba kötözött és a helyiekért kezdett dolgozni – mondta a honatya.

Az egykori polgármesterről elnevezett rendezvénytéten elhangzott emlékezőbeszédek után a résztvevők koszorúkat helyeztek el Barati Attila síremlékén, majd kötetlen keretek között emlékeztek valamikori közös barátjukra. Bár a rendezvényen nem tudott ott maradni, de azt megelőzően kegyeletét lerótta a síremléknél Németh Szilárd országgyűlési képviselő, kormánybiztos, aki régóta jó kapcsolatban volt az egykori pácini polgármesterrel.