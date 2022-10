Tamás Barnabást a kerek születésnap alkalmából rengetegen felköszöntötték. Az ózdi műfüves labdarúgópálya elmúlt héten megtartott avatóünnepségén azonban váratlan meglepetés érte. A jeles évfordulóról Orbán Viktor miniszterelnök is megemlékezett. Egy személyre szóló levelet küldött Tamás Barnabásnak, amit a meghívott vendégek előtt Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője olvasott fel.

Kiérdemelte a bizalmat

„A bizalom különleges kincs, hiszen hosszú évek munkájával lehet csak megszerezni, ugyanakkor egy pillanat törtrésze is elég ahhoz, hogy valaki elveszítse. Lassan már három évtizede mondhatod magadénak a putnoki emberek támogatását, ami nem is csoda, hiszen vezetésed alatt a határszéli városkából újra életerős település, járási székhely, Gömör kapuja lett. Ráadásul ezt a fegyvertényt nehéz pályán, Trianon és negyvenévnyi kommunizmus romboló hatását visszafordítva sikerült elérned” – szólt a személyre szóló üdvözlet Orbán Viktortól.

A miniszterelnök ezután köszönetet mondott azért, hogy nem csupán városvezetőként, hanem egy cikluson keresztül országgyűlési képviselőként is számíthatott Tamás Barnabás munkájára. Orbán Viktor kiemelte a gömöri település polgármesterének határozottságát, szenvedélyét, a polgári Magyarország érdekeinek védelmében tett munkáját, amit sok fiatal is megirigyelhetne.

„Engedd meg, hogy 70. születésnapod alkalmából gratuláló családtagok, barátok sorába állva én is tisztelettel köszöntselek, munkádhoz pedig sok erőt és jó egészséget kívánjak. Isten éltesse Gömör kapitányát” – zárta gondolatait Orbán Viktor miniszterelnök.

Meglepődött

Tamás Barnabást a kerek évforduló ellenére meglepte a levél.

– Nem számítottam ilyen meglepetésre, meghatódtam a köszöntés hallatán – fogalmazott az ünnepség után Tamás Barnabás. – Egy ózdi pályaavatón történt mindez, és érdekesség, hogy 40 évvel ezelőtt személyesen láttam a Kohász meccsét a Ferencváros ellen. Azt a találkozót, amit azóta is sokan emlegetnek, hiszen 4–4-es döntetlennel zárult. Akkor is a születésnapomat ünnepeltük a barátokkal és a családdal, csak az még a 29. volt. Most pedig elérkeztünk a hetvenedikhez. Arra viszont ­egyáltalán nem számítottam, hogy ilyenformán Orbán Viktor is gondol rám. Nagyon jólesett, sokat jelent számomra.

Újabb elismerés

A helyi önkormányzatok napján Tamás Barnabás is elismerésben részesült. Kimagasló szakmai tevékenységéért a Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjat vehette át a Belügyminisztériumban Pintér Sándor belügyminisztertől.