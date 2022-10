A Covid-19 járvány után újabb betegségről számoltak be Európában, a majomhimlőről. Ezek azonban távoli kontinensről behurcolt esetek és Magyarországon kevés igazolt fertőzött van. Az „új” betegségről kiderült, hogy egyáltalán nem új és védőoltás is hozzáférhető hazánkban a veszélyeztetett pácienseknek. Dr. Simon Réka csecsemő- és gyermekgyógyásszal beszélgetek arról, hogy veszélyes-e ez a betegség a gyermekekre, illetve más vírusos és bakteriális fertőzések is szóba kerültek.