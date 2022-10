A közönség Hován Emma, a Földes Ferenc Gimnázium tanulója előadásában hallgatott meg egy ’56-os költeményt, majd Veres Pál, Miskolc polgármestere tartotta meg ünnepi beszédét.

Tavaly ugyanezen a napon azzal fejezte be beszédét, hogy a szabadságunk sosem lehet teljes biztonságban, mert nem lehet tudni, nem les-e ránk az önkény – kezdte gondolatait a polgármester. Ha keletre nézünk, látjuk, hogy az önkény ismét megjelent. Tankokon, rakétákon, katonák képében. Szemünket a a megszállt területekre, a lebombázott házakra, a menekültekre, az árvákra, az özvegyekre, halottakra vetjük. Mert alig néhány száz kilométerre innen egy nép valódi szabadságharcot vív – fogalmazott Veres Pál. Majd hozzátette: mi Rákóczi, Kossuth, Petőfi, Nagy Imre örökösei nem lehetünk szótlanok. A békéért imádkozunk nem csak az érintettek, hanem az egész világ érdekében. Mert mi magyarok tudjuk mit jelent a megszállás, tudjuk mit jelent, amikor a szabadságunkra, a függetlenségünkre, az országunkra, az életünkre törnek. Nekünk kell igazán tudni, hogyan kell talpon maradni a legnagyobb zivatarban is. Ezt a feladatot bízza ránk ’56 szelleme. A nehézségek ellenére ma is meg kell tanulni értékelni mindent, amink van és megvédeni, ahogy csak erőnkből telik - mondta a polgármester.