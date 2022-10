Orbánné Verók Zsuzsanna lelkipásztor a helyszínen elmondta: több mint 14 millió forint pályázati támogatást kaptak a Bethlen Gábor Alapkezelőtől. Ebből az összegből szinte minden fontosabb munkát el tudtak végezni az épületen, amely utoljára 2011-ben esett át komolyabb renováláson.

Lecserélték például a tetőt a templomhajón és a -tornyon, betonkoszorúval erősítették meg a falakat, kicserélték a teljes mennyezetet a templombelsőn, elvégezték a külső és belső festési munkálatokat, valamint újraburkolták a templombelsőt. A lelkipásztor kiemelte: saját erőből a nem túl nagy füzérkomlósi gyülekezet nem lett volna képes megújítani a templomát, de maguk is kivették a részüket abból, hogy az anyagi források kínálta lehetőségeket a saját munkájukkal egészítsék ki – magyarázta Orbánné Verók Zsuzsanna.

Horváth Zoltán gondnok arról számolt be, hogy a szószék fölötti korona teljesen szétesett, amikor levették, így teljesen újat kellett készíttetniük, amit saját erőből oldottak meg. Ezenkívül a felújítás ideje alatt a tető nélküli templomot elérte egy nyári zápor, a megázott padsorok festése emiatt megrongálódott, amelyet szintén maguk festettek újra. A régi koronát is megóvták, azt katolikus testvéreik állították helyre – tette hozzá.

Lelki otthon

A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén sok kis gyülekezet működik, amelyek számára komoly előrelépés templomuk megújulása, sokuk létét erősíti egy ilyen beruházás – mondta Pásztor Dániel, az egyházkerület püspöke. Hozzáfűzte: egy kis gyülekezet számára is fontos, hogy legyen egy lelki otthona.

Örvendetesnek nevezte, hogy a kormányzat számára is fontosak ezek a kis közösségek, hiszen az állam által biztosított támogatások tették és teszik lehetővé ezeket a beruházásokat. Ezek a fejlesztések nemcsak a reformátusoknak és az egyházkerületnek jelentenek örömet, hanem a helyi önkormányzatnak, valamint az egész faluközösségnek is. Ezt egyebek mellett az is bizonyítja, hogy a füzérkomlósi rendezvény sikeréhez is hozzájárultak más felekezet tagjai is – emelte ki a püspök. Kérdésünkre kifejtette: a kisebb gyülekezetek közül sok igyekezett élni a kormányzat kínálta lehetőséggel az egyházkerület területén, így számos templom újulhatott és újulhat meg.