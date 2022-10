Városvédelmi intézkedések a kultúra, a szociális és egészségügy, illetve sport területén Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (MEFI) Az egészségügyi alapellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek fontosságával a város tökéletesen tisztában van, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje és fenntartsa ezeket a szolgáltatásokat. A város elkötelezett az egészségügyi alapellátás megvédése mellett, éppen ezért ezen a területen csak a rendelési időn kívüli, hétvégi fűtési hőmennyiség csökkentésével – ahol lehetséges -, illetve a lámpatestek cseréjével, a világítás energiatakarékossá alakításával tervez. Illetve Miskolc MJV Önkormányzata továbbra is rezsitámogatással segíti a háziorvosokat. Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIOVI) Miskolc MJV Önkormányzata számára kiemelt feladat az óvodai ellátás biztosítása. A miskolci óvodai rendszer elmúlt években történt racionalizálásának köszönhetően lehetőség van olyan takarékossági intézkedések meghozatalára, amely által a gyermekek megfelelő ellátása biztosított marad, de a város költségeket csökkenthet. Az intézkedések folyamatban vannak, ezekről a későbbiekben ad a város tájékoztatást. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) Az általuk működtetett bölcsődék továbbra is nyitva lesznek, de hétvégén – amikor a gyermekek nem tartózkodnak az épületben, és ahol ez megoldható – temperáló fűtés lesz, azaz csak olyan hőfokra melegítik fel az épületet, amely ahhoz szükséges, hogy az épület ne hüljön túlságosan ki. Temperáló fűtés lesz hétvégenként azokban az intézményeikben is, ahol az idősek nappali ellátása, valamint a szociális étkeztetés történik. Mindezek mellett azokon a telephelyeken, ahol megoldható, szintén temperáló fűtés lesz. Fontos, hogy a bölcsődékben és az idős bentlakásos intézményekben a jogszabályban előírt hőmérséklet minden esetben biztosítva lesz a gyermekek és idősek számára. Miskolci Nemzeti Színház A Nagyszínház épülete 2022. december 31-ig átdolgozott működési elv és művészeti program mellett tart nyitva. A Kamara és a Játékszín épületében csak temperáló fűtés lesz, ez a két játéktér novembertől bezár, az ide tervezett előadások átkerülnek a Nagyszínházba illetve a Csarnokba. Ezen intézkedéseken túl a fűtési rendszer teljesítményét 18 C fokos belső hőmérsékletre állítják, hétvégén pedig csökkentett fűtési programmal üzemelnek majd. Arra kérik a közönséget is, ha előadásaikra látogatnak, melegen öltözzenek fel. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. A hangszerek megfelelő tárolása miatt a Malom épületében minimum 12 fokot kell biztosítania a MIHŐ-nek. Az intézmény előreláthatólag úgy tudja kigazdálkodni a tízszeresére emelkedett távhődíjat, ha októberben nem kérnek fűtést, csak november 2-től december 31-ig igénylik 12 C fokos hőmérsékletet biztosító fűtést. A szimfonikus zenekar próbáin klímaberendezéssel biztosítják majd a megfelelő hőmérsékletet. A zenekar előadásait megtartják. Miskolci Csodamalom Bábszínház A bábszínház a már lekötött előadásait a színházteremben és a kamarateremben megtartja, hétköznap és vasárnapi is. Megmaradnak keddenként a Ringató foglalkozások, minden hónap első szombatján a Mocorgó előadások, lehetőség szerint 2022. december 12-ig. Hétköznapokon fűtés és világítás nélkül próbálják a készülő bábelőadásokat. Igyekeznek növelni a külső helyszíneken megtartott előadások számát. Az intézmény 2022. december 12. és 2023. január 8. között előadást nem játszik. Miskolci Kulturális Központ Az Ady Endre Művelődési Ház, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, a Görömbölyi Művelődési Ház, illetve a Vasgyári Közösségi Ház bezár. A Művészetek Háza, 18 C fok biztosítása mellett nyitva tart, az előre meghirdetett előadásokat megtartják. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Október 21-től nem fogadnak olvasókat a miskolci fiókkönyvtárak, dolgozóik a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Központi épületében folytatják majd a munkát, nyári nyitva tartás mellett, valamint havi szinten két szombaton biztosítják a szolgáltatást. A fiókkönyvtárakban, a könyvek megóvása miatt biztosítani kell a 12 C fokos hőmérsékletet, a Megyei Könyvtárban 18 C fok lesz. A Központi épület 2022. december 27. - 2023. január 3. között zárva tart. Fontos, a fiókkönyvtárak olvasói bérletükkel a központi épületben is igénybe vehetik a könyvtári szolgáltatást. Egyes városrészekben pedig heti egy alkalommal a helyi fiókkönyvtárak elé kiszállítják a telefonon előre megrendelt könyveket, illetve ezeken a pontokon a korábban kikölcsönzött könyvek is leadhatók. Herman Ottó Múzeum A Herman Ottó Múzeum központi épülete a Pannon-tenger Múzeummal továbbra is nyitva áll majd a látogatók előtt, az egyéb kiállítóterek működése átmenetileg szünetel. A Központi épületben rövidített nyitva tartással várják a látogatókat. Ezeken túl a múzeum tulajdonában lévő gépjárművek havi futásteljesítményét is csökkentik, az eszközbeszerzéseket szüneteltetik. A bezárt telephelyek dolgozói a központi épületben és a raktárakban kapnak feladatot. A múzeum bőröndkiállításokat is szervez óvodák, iskolák, idősotthonok számára, azaz előadásaikkal – igény szerint – helybe hozzák a múzeumot. A Múzeumi Bolt hetente egyszer, pénteken délutánonként áll a vásárló közönség rendelkezésére. 2022. október 15-én bezár: Petró-ház 2022. október 17-én bezár: Pele-lak 2022. november 1-jén bezár: Rákóczi Ház a Múzeumi Bolttal, Feledy-ház, Alkotóház, Thália-ház. Miskolci Városi Szabadidőközpont A Sportcsarnok bezár, a Jégcsarnok továbbra is nyitva tart. Miskolci Sportiskola Nonprofit Kft. A HCM Tornacsarnok bezár. Miskolci Sportcentrum Kft. A Diósgyőri Tanuszoda bezár. A Miskolci Atlétikai Centrum, a MVSC Sporttelep, a Papp József Sporttelep és az ifjúsági Sporttelep és a Csorbatelep működése is szünetel, de ezen sportlétesítmények kültéri része az esti kivilágítás lekapcsolása miatt csak nappal lesz használható. További intézkedések még minden területen várhatók.