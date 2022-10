A magas élelmiszer- és energiaárak a segélyszervezeteket sem kímélik. A Vöröskereszt területi irodái közül például többet is el kellett költöztetni, többnyire takarékossági szempontokból. Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének igazgatója beszélt erről szerkesztőségünknek.

– Több területi irodánkban már megkaptuk a magas energiaszámlákat. Ezeknek az irodáknak fontos feladatuk van, innen szervezik a kollégák a véradásokat. A hét iroda közül azonban az encsinek, a szerencsinek, az ózdinak és a kazincbarcikainak költöznie kellett. Ózdon bezárja az önkormányzat a Civilházat, ezért egy másik helyiséget kellett kibérelnünk. A kazincbarcikai munkatársunk Miskolcról látja majd el a feladatát, az encsi iroda beköltözik a helyi polgármesteri hivatalba, Szerencsen pedig találtunk egy kisebb helyiséget. Így kevesebbe fog kerülni a területi irodák fenntartása – sorolta az igazgató.

Fűteni kell

Elmondta azt is, hogy mivel legtöbb esetben alapszolgáltatásokat biztosítanak, fő területük a hajléktalanok ellátása, nem sok lehetőségük van spórolásra. A költségeik nőnek, azonban nem kapnak több állami támogatást, mint például az elmúlt évben.

– A hajléktalanokat ellátó központunkban az éjjeli menedékhelynek és a nappali melegedőnek épp az a lényege, hogy a fedél nélkül maradt embereknek legyen hová menekülniük a hideg ellen. Ott tehát fűteni kell, tisztaságot és tiszta ágyneműt biztosítani akkor is, ha magasak az energiaárak. Szóba sem jöhet, hogy az intézményben valamilyen szolgáltatást megszüntessünk. Szenvedjük majd a magas rezsit – fogalmazott az igazgató.

Hozzátette: még kiugróan magas számlákat nem kaptak. Ajánlatokat már érkeztek hozzájuk energiavásárlásra, de azzal a szolgáltatóval végül nem kötöttek szerződést, visszamentek az MVM-hez.

Még bírják

– Nem lesz könnyű a következő időszak, de egyelőre még nem érezzük túlságosan a rezsiemelkedést, mert 10-11 fok a legalacsonyabb hőmérséklet. Az élelmiszerek drasztikus drágulását azonban igen. Az intézményünkben népkonyhát működtetünk, a szociális otthonunkban étkezést biztosítunk. Saját főzőkonyhánk van, több száz embernek főzünk naponta, és nagy probléma, hogy az alapanyagok ára hatalmasat emelkedett az elmúlt hónapokban. A hatósági áras termékekből azonban csak korlátozott mennyiségben lehet vásárolni. Tehát ez szintén nehézséget okoz, de eddig még bírjuk. Azt hallottam, hogy a szállást adó szociális intézményekre a lakossági energiaárak vonatkoznak majd, ami nagy könnyebbség lenne. Abban bízunk, hogy ez valóban így lesz. Ugyan a lakossági ár is magasabb, mint a tavalyi, de mégsem olyan magas, mint a piaci ár. A hajléktalanokat ellátó intézményünkön kívül bölcsődéink is vannak, ahol szintén nem vehetjük lejjebb a fűtést – magyarázta Grubert Roland.

Tej és kenyér

Jelezte: a Gyermekszáj Étkeztetési Programjukat is folytatják. Több mint 300 megyénkbeli család kap heti rendszerességgel kenyeret és tejet, mondta az igazgató. Ez a program külföldi támogatással működik, és ugyan nőtt a kenyér és a tej ára is, de a forint romlása miatt a külföldi pénz többet ér, tehát kiegyenlíti az alapvető élelmiszerek drágulása miatti veszteséget.

– Ezen a szolgáltatásunkon semmiképpen nem spórolunk, hiszen a megye olyan régiójában működik, ahol a családok alapvető szükségletét biztosítjuk.

Mindeközben a menekültellátás frontján is ott vagyunk. Indítunk egy ukrán-magyar nyelvű helpdesk-et, mert hamarosan indul egy nemzetközi vöröskeresztes, pénzügyi támogatás a menekült családok számára. Ez november 2-án kezdődik.

– A miskolci Károly Hotelben lakó menekültek ellátását is mi szervezzük. A szállást egy gyár fizeti, de az adományokat, a ruházatot mi juttatjuk el az emberekhez, segítjük a gyerekek óvodáztatását, iskoláztatását, a családok orvosi ellátását. Nemcsak a hotelben lakóknak, hanem akik egyéb szálláshelyet találtak maguknak. Az év végéig több integrációs programot is szervezünk – sorolta a feladatok végtelennek látszó sorát Grubert Roland.

A sok nehézség mellett segítséget jelent számukra, hogy a Magyar Vöröskeresztnél most zajlik egy nagyszabású közbeszerzés élelmiszerre, amiből jelentős mennyiség érkezik majd a megyébe is. A közeljövőben országos gyűjtéseket is rendez a szervezet különböző áruházláncokban, tudtuk meg.