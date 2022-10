"Egyetlen éjszaka alatt pecsételte meg több száz miskolci gyógyulását és a város turizmusának sorsát a baloldali városvezetés Miskolcon" - értékelte a városi Fidesz-frakció vezetője, Nagy Ákos a Barlangfürdő előtt tartott pénteki rendkívüli sajtótájékoztatón.

Veszélyezteti a barlangot

"Eljátszotta a maradék bizalmat is a baloldali városvezetés Miskolcon, miután újabb szakmaiatlan, átgondolatlan és kaotikus döntéseket hozott, jelen esetben a miskolci fürdők bezárása kapcsán” – mondta. Szólt az elmúlt évek adatairól is. „A miskolctapolcai Barlangfürdő az egyik legkeresettebb vidéki turisztikai desztináció lett Magyarországon. Ráadásul a Barlangfürdő mindig nyereséges volt, ennek ellenére a városvezetés most a bezárásáról döntött. Némi belépőár emeléssel is nullszaldóval, vagy minimális veszteséggel fenntartható lenne a fürdő” – állította.

Nagy Ákos arra is rámutatott, hogy a Barlangfürdő mikroklímája miatt hosszú távon nem lehet víz és megfelelő páratartalom nélkül a belső rész, mert az veszélyezteti a barlangot. Kiemelte, hogy a helyi vállalkozók helyzetére is jelentős hatással van a döntés. „Az itt működő szállodákat, turizmusból élő vállalkozásokat teljes mértékben ellehetetleníti a Barlangfürdő bezárása” – húzta alá.

A selyemréti bezárását sem értik

"Hasonlóan megdöbbentő a helyzet a Selyemrét Strandfürdő bezárása kapcsán is.” Ezt Hollósy András, a Fidesz-KDNP szóvivője mondta, majd ismertette a strand adottságait. „A városban ez a fürdő önálló termálkúttal rendelkezik. A fürdő vízellátását két nagy hozamú, 43-45 fokos kút biztosítja. Nem kell tehát melegíteni a vizet. Sem gázzal, sem távhővel. Sőt, a medence felett található sátrat sem kell külön fűteni, 24 fokos hőmérséklet állítható elő csak a termálvíz által. A városi sportuszodában azonban kell fűteni a vizet, azt azonban mégsem zárják be” – ismertette Hollósy András. „Több száz sportolni vágyó idős és fiatal indítja a Selyemréten a reggeleit, vagy a nap végén itt ússza ki magából a fáradalmait. Az egyik legnépszerűbb fürdőben ráadásul gyógytestnevelés is zajlik, amit most szintén egy tollvonással megszüntetnek” – tette hozzá.

A Fidesz-KDNP frakció képviselői felszólították Veres Pál polgármestert és a miskolci városvezetést, hogy vizsgálják meg és bírálják felül döntésüket. Azt javasolták, hogy „csoportosítsák át a város idegenforgalmi adóbevételeit, turizmusfejlesztési hozzájárulásait, hogy megmenthetőek legyenek Miskolc termálvizes fürdői.

Elérhető kezelések

A témában korábban kérdéseket tettünk fel a miskolci önkormányzat sajtó osztályának. A válaszból az derül ki, hogy a Barlangfürdő gyógyászati részlegén elérthető kezelések a bezárást (október 10-ét) követően igénybe vehetők a területileg illetékes reuma szakrendelések beutalóival a fizioterápiás járóbeteg egységekben. A bérletek érvényességével kapcsolatos kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy a Selyemréti Strandfürdőben és a karbantartás miatt október 3-án ugyancsak bezárt Ellipsum Strandfürdőben az érvényes bérleteket annyi nappal hosszabbítja meg a fürdőket üzemeltető cég, ahány napig a szolgáltatásaik szünetelnek. A bérletekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban egyébként a +36 70 778 3864-es telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen lehet érdeklődni.