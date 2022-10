Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezést koszorúzást Kazincbarcikán a Kopjafánál a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kazincbarcikai szervezete.

Ünnepi beszédet mondott Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő. „Mi a béke pártján állunk. A demokrácia pártján. A fejlődés pártján. A magyar emberek választották ezt az utat. Ezért harcoltak '56-ban, ez volt a rendszerváltás álma is. Ma is meg kell tennünk mindent, hogy ez így is maradjon. És ma is fel kell emelni mindennel szemben a hangunkat, ami ezt veszélyezteti” – mondta beszédében.

A megemlékezésen közreműködött Olveczki László pedagógus, valamint a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai és növendékei.