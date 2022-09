Az idén is megrendezték a helyi termékek napját, azaz az Alma Fesztet Felsőzsolcán. Szombaton a Hősök terétől a Rendezvények Házáig tartott a felvonulás, melyen bemutatkoztak a város hagyományőrző csoportjai. A jó hangulatról a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia gondoskodott. A színpadon különleges előadások és bemutatók váltották egymást. Fellépett a Harc- és Táncművész Sportegyesület, a Csomasz Brass Band és a Miskolci Mazsorett Együttes, a Zsolca Táncegyüttes, a felsőzsolcai óvodások, a város hagyományőrző csoportja, a Just For Fun, a nevetésről Ricsifiú, azaz Kertész Richárd humorista gondoskodott, a nap záró eseményeként pedig Dánielfy Gergő és az Utazók adtak koncertet.

Fotó: Ádám János

Felsőzsolca pálinka, süteménysütő és madárijesztő-készítő versenyt hirdetett korábban, ennek eredményhirdetését is az Alma Feszten tartották. A nevezőkre értékes nyeremények vártak. A rendezvényre érkezőket számos kísérőprogram is szórakoztatta.