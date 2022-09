A következő időpontokban és helyszíneken várják a véradókat: Kedden azaz ma fél 6-ig: Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban A Miskolci Területi Vérellátóban szeptember 7-én, szerdán reggel 8 és délután fél 6 között, illetve csütörtökön reggel 8 órától délután 3 óráig. A Miskolci Egyetem aulájában szeptember 8-án csütörtökön 10-től 13 óráig. A Célpont Közösségi Térben az Arany János utcán csütörtökön délután fél 3-tól fél 6-ig. A szervezők ezúttal is arra kérik a Civil Véradásra érkezőket, hogy az adataik felvétele során mondják be ezt a szót: civil. A 18 évesnél idősebb középiskolás diákok számára a véradáson történő részvételt iskolai közösségi szolgálatként is tudják igazolni.