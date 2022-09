Valamennyi kormányhivatal pluszpénzt kapott a kormánytól az augusztus 31-ével záruló közfoglalkoztatási programok meghosszabbítására 2023. február végéig, azonban a létszámot mindenhol szűkíteni kellett. A munkaügyi főosztályok a nyáron sok önkormányzatot hivatalosan is értesítettek a leépítésről, ami alól az akkori hírek szerint csak a hátrányos helyzetű, felzárkóztatási programokba bevont kistelepülések mentesülhettek.

Visszatérés a piaci szektorba

Minden településnek hiányozna a közfoglalkoztatási program, ha nem lenne – mondta Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere. Náluk alacsony a munkanélküliség, köszönhetően annak, hogy Miskolc néhány kilométerre van csupán, így kevés azok száma, akik nem tudnak vagy nem akarnak elhelyezkedni a városban. Váradi Lajos hozzátette: polgármestersége kezdetén, 2014-ben még hetven közfoglalkoztatott dolgozott az önkormányzat égisze alatt, idén ez a szám már csak 22 volt, amelyből négy főt el kellett küldeni. Érthető a kormányzati szándék, miszerint arra kell törekedni, hogy ezek az emberek visszatérjenek a piaci szegmensbe, ahol magasabbak a bérek. Azonban sokuknak ez nem menne élethelyzetük miatt, nekik a közmunka jelent megoldást, és az önkormányzat számára is nagy segítség. Hiszen ezek az emberek sokszor értékteremtő munkát végeznek, a település szépítésén, építésén, tisztán tartásán dolgoznak vagy a mezőgazdaságban, ami szintén fontos az önkormányzat számára – összegezte a polgármester. Egyelőre ez a 18 ember még éppen elegendő, hogy mindent elvégezzenek, de ha ők sem lesznek, akkor külsős céget kell megbízni a feladatokkal, amely többlet költséget jelent.

Nélkülük nem működne

Kilenc közfoglalkoztatott dolgozik Sajópálfalán, akik az önkormányzat minden feladatába bekapcsolódnak – hangsúlyozta Fekete Zoltán polgármester. Az önkormányzatnál három főállású alkalmazott van: a polgármester, a közművelődési munkatárs és a falugondnok. A közmunkában dolgozók között van két fűtő, akik az intézményeket fűtik aprítékkal október 15. és április 15. között, illetve végzik a karbantartást is. A többiek füvet vágnak vagy takarítanak, illetve a könyvtárban és az irodai munkába is besegítenek. El sem tudja képzelni, mi lenne nélkülük – emelte ki Fekete Zoltán, ezért reméli, hogy megmaradhat a közfoglalkoztatási program jövő márciustól is.

Inkább hölgyek vállalják

Náluk több a nő a közfoglalkoztatásban, mert a férfiak többnyire találnak munkát Miskolcon és elhelyezkednek, míg a hölgyek szeretnek közel maradni a családhoz, hogy az otthoni teendőket minél rugalmasabban tudják intézni – mondta Debreczeni Balázs, Sajópetri polgármestere. Néhány fővel náluk is csökkenteni kellett a létszámot, jelenleg tizenhárman vannak. A férfiak füvet nyírnak, vagy a nehezebb fizikai munkát végzik, míg a nők kertészkednek, szemetet szednek, takarítanak – tette hozzá a polgármester.

Félúton a hegyekben

A két város, Miskolc és Eger között félúton lévő bükki település, Répáshuta polgármestere, Erdős Tamás is hasonlóképpen nyilatkozott, mint a többi vezető. Aki tud, az elhelyezkedik a városban, jellemzően inkább Miskolcon. De nem mindenkinek akad megfelelő lehetőség, így számukra a helyben elérhető közmunka jelent megoldást. Az önkormányzat feladatainak elvégzését négy közfoglalkoztatott segíti, akik kertészkednek, takarítanak és a település konyháján tevékenykednek – tudatta a polgármester.

Esély a munkára

Húsz százalékkal kellett a létszámot csökkenteni, jelenleg 41 közfoglalkoztatott munkáját veszik igénybe a község önkormányzatának feladataihoz – mondta Tarnóczi József, Ónod polgármestere. A létszámon belül van mozgás, mert vannak, akik elhelyezkednek időközben, de akad jelölt a megüresedett helyekre. Ezek az emberek a település üzemeltetésében vesznek részt általában, amire szükség van. A közmunka program ugyanakkor szociális hálóként is szolgál számukra, mert némelyiküknek esélye sem lenne egyébként a munka világába való visszatérésre – hangoztatta a polgármester.