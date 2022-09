Az Első Miskolci Lions klub és a Disznókő Szőlőbirtok, valamint a Sárga Borház szervezésében minden évben - az idén az elmúlt hétvégén - egy busznyi látássérült vesz részt vakszüreten, akiknek a minden magyar ember számára alapélményként megélt szüretelés többnyire elérhetetlen álom. A Vakok és Csökkentlátók Megyei Szervezetének tagjaival a miskolci Lionok már több évtizedes kapcsolatot ápolnak és minden évben támogatást nyújtanak számukra.

„Ez az év különleges volt – mondta Mészáros László birtokigazgató – hiszen az első alkalom, hogy a szüret eredményeként bor is készült, Visus márkanéven piacra is került. A vakok és látók közös szüretének eredménye egy száraz hárslevelű bor lett, amelyről a hazai és a külföldi szaksajtó

is megemlékezett.”

Félmilliós jótékony bevétel

Az idén nem készülhet Visus, mert az extrém időjárás extrém korai szürettel is járt. Viszont a Visus eladásából származó eddigi majd félmilliós bevétel a vakok és csökkentlátók szervezetének alapítványát illeti, s az ezt szimbolizáló borítékot át is adták a szombati vakszüreten.