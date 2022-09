A Tokaji borvidék világörökségi címének 20. évfordulóját ünnepelték szombaton Tokajban. A jubileum alkalmából egész napos szakmai konferenciával, állófogadással, koncertekkel és borkóstolókkal várták a szervezők a vendégeket.

Díjátadás

A Paulay Ede Színházban tartott délutáni ünnepség előtt Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: a Tokaji borvidék 2002-ben nyerte el a világörökségi címet kultúrtáj kategóriában, és ennek a 20. fordulóját köszöntik. A rendezvényre meghívást kapott a térség valamennyi polgármestere, borásza és azok a szervezetek, amelyek szerepet vállaltak a cím elnyerésében.

– Mivel a mi társaságunk látja el a világörökség gondnoksági szerepét, feljogosítva éreztük magunkat arra, hogy megszervezzük ezt az eseményt. Délelőtt szakmai konferenciát rendeztünk a Világörökségi Bormúzeumban. Itt szó volt a világörökségi szabályozásokról, az új fejlesztésekről, valamint arról, hogy a borvidék hogyan élte meg az elmúlt 20 évet. A délutáni ünnepségen átadjuk a Takács András Emlékdíjat, amelyet Samuel Timon francia borász kap, aki Bodrogolasziban él. Este a színház udvarán nyárbúcsúztató, zenés-boros estet tartunk – sorolta az ügyvezető.

Dinamikus fejlődés

Az ünnepségen elsőként dr. Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetem kuratóriumának elnöke lépett színpadra.

– Ünnep ez a nap – fogalmazott. – Azzal, hogy Tokaj-Hegyalja megkapta a világörökségi címet, egyfajta kötelezettség és felelősség is hárult a térség 27 településére. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan meg is felelnek a kötelezettségnek, hiszen ha visszatekintünk az elmúlt 20 évre, akkor dinamikus fejlődésnek lehetünk tanúi. Nemcsak infrastrukturális építkezésről van szó, hanem olyan kulturális identitásápolásról is, amelyet senki nem tud elvégezni ebben az országban Tokaj-Hegyalja nélkül és helyett – hívta fel a figyelmet az elnök.