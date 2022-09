- Bányásznapot máig nagyon sok településen tartanak, ott is, ahol már nincs bányászat és természetesen a működő cégeknél.

A biztonságért dolgoznak

„Régen találkoztunk ebben a formában, de újra itt vagyunk mi a bükkábrányi és a visontai bányák bányászai, illetve az MVM Mátra Energia Zrt. dolgozói” - mondta ünnepi beszédében Mata Tibor, az MVM Mátra Energia Zrt. bükkábrányi bányaigazgatója.’’ A járványt követően energiavészhelyzet alakult ki Európa szerte. Megugrott a szén, a gáz és a villamosenergia ára és a drágulás azóta is tart. Ma már az is kérdés, hogy lesz-e az energiahordozókból elegendő.”

Növelik a lignittermelést

Az MVM Mátra Energia Zrt. tavaly a hazai villamosenergia-termelés egy tizedét adta.

„A kontinensen minden ország hozzányúl azokhoz a kapacitásaihoz, amelyeket gyorsan képes üzembe állítani, hogy elkerülje az energiakorlátozást. Az elmúlt években a szénbányászatról, mint jövő nélküli iparágról beszéltek. Ezzel szemben napjainkban Németországban, Ausztriában, Olaszországban, vagy akár Csehországban a szenes erőművek termelésnövelése, vagy az inaktív blokkok beindítása természetessé vált. A lignitkitermelés fokozásának vizsgálatát rendelte el a magyar kormány is. 1 megawatt áramért akár 700 eurónál is többet kell fizetni a piacon. Magyarországon az elmúlt időszakban előfordult, hogy az import energia mennyisége meghaladta fogyasztásunk felét. Hazánk hosszabb távú ellátása érdekében kidolgozott hét pontos tervében társaságunk kiemelt szerepet kapott. Az MVM Mátra két bányája tavaly 4,6 millió tonna lignitet biztosított a hazai villamosenergia-termeléshez, ami idén 6 millió tonnáig is felfuthat” – fejtette ki a bányaigazgató.

Kitüntették legjobbjaikat

A helyszínen a magyar kormány részéről koszorút helyezett el Tállai András államtitkár, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő és Horváth László miniszterelnöki megbízott. A megye képviselete részéről pedig Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke. Az ünnepség zárásaként a helyi Jánosházi Sándor Könyvtárban és Közösségi Térben átadták a szakszervezet idei kitüntetéseit.