Elindul a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni. A lakosság így maximált áron juthat tűzifához és sok családban kiválthatják vele akár a gázfűtést is – mondta Nagy István agrárminiszter. Erről az Agrárminisztérium sajtóközleményben számolt be. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján.

Már megkezdődött az őszi fakitermelési időszak és az erdészetek folyamatosan teljesítik a lakosság megrendeléseit. Nagy István kitért arra is, hogy a tűzifaprogram elindulása az állami erdőgazdaságok kijelölt befizetőhelyein az igények fogadását és a megrendelt tűzifa árának befizetési kezdetét jelenti. Azok az erdőgazdaságok, amelyek rendelkeznek a megrendelt tűzifamennyiség készleteivel, az átadást is megkezdik. A programban hengeres tűzifa vásárolható, melynek átvételi pontról a felhasználási helyre történő szállításáról a vásárlónak kell gondoskodnia – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

A tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa alapanyag vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként. Keménylombos: 30 ezer forint; lágylombos: 19 ezer forint; fenyő: 19 ezer forint.

Szakszerű tájékoztatás

Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy még múlt héten felhívta az Északerdő Zrt.-t, hogy érdeklődjön a hatósági áras tűzifáról. A megadott telefonszámán azonnal fogadta a hívását egy szakember, aki rendkívül készséges volt és nagyon megnyugtató dolgokat közölt. Egyebek mellett azt, hogy most nagy rohamra számítanak, de később is lesz tűzifa, kár aggódni emiatt. Azt kérte olvasónktól, ha nem sürgős neki, ha még van fája, akkor várjon egy kicsit, mondjuk október végéig, hogy először azok kerülhessenek sorra, akiknek nincs egyáltalán tüzelőjük, mert a fűtési szezon már nagyon közelít. Az árral kapcsolatban pontos információval nem tudott szolgálni, hiszen még meg kellett várni a szabályozást. Ami szintén fontos lehet, és erről is tájékoztatást kapott olvasónk, az az elszállítással kapcsolatos tudnivaló. Azt az Északerdő nem tudja vállalni, de szerződésben áll olyan vállalkozókkal, akik a fuvarozásban tudnak segíteni a lakosságnak.

Tizennégy helyen a megyében

Akik eddig vállalkozótól vásárolták a tűzifát, tehát nem az erdészet kirendeltségein, azok számára ezek az információk újak, habár az Északerdő éves fakitermelésének fele tűzifa volt eddig is, ebben tehát alapjában véve semmi nem változott. Az más kérdés, hogy sokan eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel. A magyar erdők fenntartható kezelés mellett elegendő tűzifát tudnak biztosítani az ország számára – olvasható az Északerdő Zrt. honlapján.

Azt is közlik, hogy a lakosság vásárlási igénnyel bizalommal fordulhat a megyében működő 14 Erdészeti Igazgatóság tűzifa értékesítési helyeihez. (A lista pontos címekkel és elérhetőségekkel, térképpel együtt megtalálható a weboldalukon). Előregisztrálni tűzifára az elérhetőségeken tudnak, de konkrét megrendelést leadni csak személyesen, lakcímkártya felmutatásával lehet. A vállalat továbbá lehetőséget biztosít a lakosság számára térítés ellenében tűzifa gyűjtésre. Erről szintén az adott erdőterületen illetékes Erdészeti Igazgatóságnál lehet érdeklődni. A szakemberek adják meg a gyűjtés helyének, idejének lehetséges módját és feltételeit.