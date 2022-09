A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) idei Őszi Találkozóját szeptember 10-én tartotta a Veszprém megyei Kislődön, a Sobri Jóska Élményparkban. Ide várták az ország valamennyi részéből érkezőket, így a borsodi családokat is. A legkisebbektől a felnőttekig mindenkinek akadt szórakozás a több hektárnyi területen, amely csodás természeti környezetben fogadta a találkozó résztvevőit. Élményekből és adrenalin löketből nem volt hiány, melyről a rengeteg attrakció gondoskodott. Nem túlzás azt állítani, hogy egy nap is kevés volt, hogy mindenki mindent ki tudjon próbálni, persze ez annak is betudható, hogy mindenhol várakozni kellett. Ez viszont a hatalmas érdeklődésnek köszönhető, hiszen ötezer ember mozgott folyamatosan a kalandparkban. A NOE 35. születésnapját emlékezetes eseménnyel szerette volna megünnepelni, és ez valóban az volt mindenki számára.

Kalandjaik folytatódnak

A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete több, mint hetven fővel vett részt az eseményen, ahová az országból összesen közel ötezer ember érkezett. Ők valamennyien nagycsaládok tagjai – mondta Bak László, mint a miskolci egyesület elnöke és a NOE elnökséi tagja. A miskolci és környékbéli családok már pénteken este megérkeztek a Kislődhöz közeli Alsóörsre, ott töltötték az éjszakát egy Balaton parti kempingben. A szombati napon részt vettek valamennyi közös programon Kislődön, ahol méltóképpen képviselték a várost és megyénket. Majd csak másnap, vasárnap vették az irányt hazafelé – tudatta Bak László. Indulás előtt azonban még egy hajókiránduláson is részt vettek az egyesület szervezésében Balatonfüreden. A közös élményekkel eltöltött hétvége vasárnap délután ért véget. A valahova tartozás, az összetartozás erősítése, a közösségi programok fontosak. Ennek szép példája volt az együtt töltött idő. Az aktív év még nem ért véget, a programok ősszel és télen tovább folytatódnak – emelte ki az elnök.