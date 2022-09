Számos elismerés A miskolci Szimbiózis Alapítványt úttörőként is emlegetik, a majorságot pedig „meseország” jelzővel illetik. Ők a jó példa arra, hogy egy súlyos társadalmi problémát felvállalva is lehet sikeres vállalkozást építeni. Majorságukban és üzemeikben több száz fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnak, sokuknak a lakhatást is biztosítják. Társadalmi vállalkozásuk célja, hogy értelmet adjanak a fogyatékkal élő felnőtteknek a mindennapokhoz, és hogy akit lehet, azt felkészítsék az önálló életre. Számos elismerésben részesült már az alapítvány. 2022-ben elnyert díjaik: Az Év Fejlesztő Foglalkoztatója , Civil Díj, Szociális Munkáért emlékérem, a majorság két sajtja pedig ezüstminősítést kapott a X. Magyar Sajtmustrán.