Harminc tanár sztrájkolt péntek délelőtt a Földes Ferenc Gimnáziumban az első két tanítási órában a szakszervezetek által meghirdetett, országos gördülő sztrájk keretében.

– A jelenlegi törvénynek megfelelően folyt a gimnáziumban a sztrájk – jelezte lapunknak Szűcs Tamás, a gimnázium tanára, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja. – A munkabeszüntetés eredeti célja a nyomásgyakorlás lenne, de a jogszabályok megváltoztatásával mindössze figyelemfelkeltésre tudjuk használni. A sztrájktanyán éppen arról beszélgettünk a kollégákkal, milyen ellenállási formát lehet még kitalálni. Mert ha semmit nem teszünk, akkor azt üzenjük, hogy minden rendben van, vagy azt, hogy félünk. Egyiket sem szeretnénk – fogalmazott.

Hozzátette: a gördülő jelző azt jelenti, hogy a szakszervezetek által meghirdetett napokon az országban mindig vannak olyan iskolák, amelyek demonstrálnak vagy sztrájkolnak.

Követeléseikről szólva hangsúlyozta: a legfontosabb az azonnali, 45 százalékos béremelés. Mert ha ez nem történik meg a pedagógus-utánpótlás hiánya miatt, szétesik a rendszer. Sokan hagyják el az oktatást, vannak olyan tanárok a Földesben is, akik szakképzésbe kezdtek 40-50 éves fejjel, mert menekülésben gondolkodnak. A pedagógus átlagbér jelenleg nem éri el a magyarországi átlagbér szintjét, sorolta Szűcs Tamás.

A törvények szerint

Elmondta azt is, hogy az első két órán bent volt a iskolában a diákok többsége. A törvények szerint nekik meg kellett tartani az órák legalább 50 százalékát, a végzős osztályoknak pedig a 100 százalékát. Mivel a sztrájkban a tantestületnek csak a 40 százaléka vett részt, minden osztályba be tudott menni szakos tanár. Sőt az igazgató olyan pedagógusokat is beoszthatott, akik sztrájkoltak.

Kérdésünkre válaszolva Szűcs Tamás jelezte: a diákok tanuláshoz való jogát nem veszélyeztették a sztrájkkal, azt sokkal jobban veszélyezteti a pedagógushiány. Ha megemelnék a béreket, akkor vonzóbb lenne a tanári pálya. A tananyagot úgy pótolják majd a tanulók, ahogy bármilyen más esetben. Például amikor betegség miatt nem tud valaki iskolába menni.

Augusztus végén a Tranzit fesztiválon Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a pedagógusok tervezett béremeléséről. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormányzati ciklus egyik legfontosabb feladata lesz a pedagógusbéremelés. Azt mondta: A tervek szerint az ütemezett bérfejlesztés végére, 2027-re a diplomások átlagbérének 80 százalékára emelkedne a pedagógusok átlagkeresete, ami 800 ezer forintos bruttó bért jelentene a diplomások egymillió forintos fizetése mellett. Hozzátette: viszont mindez csak akkor fog összejönni, ha sikerül megállapodni az unióval, amit a baloldali európai parlamenti képviselők sorozatosan akadályoznak.