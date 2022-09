Egyre nagyobb arányú a foglalkoztatottság a magyar lakosság körében. Ezzel párhuzamosan az elmúlt öt évben folyamatosan növekszik azoknak az időseknek a száma is, akiket nyugdíj mellett foglalkoztatnak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2020 és 2021 januárjában közel azonos, 71 százalék aktív korú dolgozott, 2022-ben pedig már 73,6 százalék. Amíg 2020-ban 635 ezer 65 és 69 év közötti vállalt munkát, 2021-ben már 762 ezer fő. A 70 és 74 év közöttiek közül pedig 211 ezer munkavállaló volt jelen a munkaerőpiacon 2020-ban, ami 2021-re 229 ezer főre növekedett.

– A korbetöltött nyugdíjasok foglalkoztatását a versenyszférában semmi sem tiltja vagy korlátozza. Annyit dolgozhatnak és kereshetnek, amennyit bírnak – tudtuk meg dr. Farkas András nyugdíjszakértőtől, a NyugdíjGuru News alapítójától. – A keresetük járulékmentes, vagyis nem kell fizetniük a 18,5 százalék mértékű társadalombiztosítási járulékot, miközben a foglalkoztató is mentesül a nyugdíjas keresete után a 2022. január 1-jétől 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól.

A hivatástudat is közrejátszik

A megyében három éve a nyugdíjasok elhelyezkedésében és foglalkoztatásában a Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet is segít.

– Azon túl, hogy a munkaadóknak megéri nyugdíjas munkavállalókat foglalkoztatni, látható az is, hogy több ágazatban szükség van szakképzett munkaerőre. Emiatt a foglalkoztatók, különösen a nagyobb városokban, igyekeznek megtartani a tapasztalt szakembereket – hangsúlyozta Kiss Gábor, a szövetkezet alapítója. – Az innovatívan gondolkodó cégek törekszenek arra is, hogy olyan munkahelyi csoportokat állítsanak össze, amelyek koedukáltak és vegyes korosztályúak. A fiatal munkavállalóknak nagy segítség lehet, ha idősebb kollégáiktól elleshetnek szakmai fogásokat, és elsajátíthatják a céges kultúrát. Ma már a nyugdíjasoknak egyébként van lehetősége a szövetkezeti formán kívül, önállóan is munkát vállalni.

Néhány idősügyi vezető is elmondta a személyes tapasztalatait a témáról.

– A kereskedelemben – élelmiszer-áruház, gyógyszertár – egyre több nyugdíjas munkavállalóval lehet találkozni. A környezetemben mozgó dolgozó nyugdíjasokat nemcsak az adómentesség motiválja. Sokan egyszerűen rászorulnak, vagy olyan elkötelezettek a hivatásuk iránt, hogy nem szívesen hagynák abba. Magam is dolgozom még, és bár jól jön, hogy több lett a nettó bevételem, de ez nem változtatott a munkához való korábbi hozzáállásomon – osztotta meg dr. Ábrahám Katalin, az Országos ­Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke.

– A nyugdíjasoknak nagy hányada még alkalmas a munkavállalásra, és szeretne is dolgozni, ezért a visszafoglalkoztatás mind a nyugdíjas dolgozónak, mind a munkaadónak jól jön. Beszélgetek volt kollégáimmal és iskola­vezetőkkel is, akik elmondják, hogy hiányoznak a fiatal szakemberek, ezért inkább visszahívják a nyugdíjasokat. Például engem is visszahívtak a Miskolci Egyetemre tanítani – árulta el dr. Dobos László, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány elnöke.