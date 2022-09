A festői Bodrog partján egész napos programokkal, meglepetésekkel, tombolával várják az érdeklődőket.

A rendezvényt a Szegi Biztonságáért Polgárőr egyesület szervezi, mint Kisvárdai Tibor főszervezőtől megtudtuk, több oka is van, hogy felvetődött a fesztivál ötlete.

„Az emberek terhei nőnek, ami ugyan általános, egész országot érintő jelenség, de mi itt Szegiben próbáljuk ellensúlyozni ezt a nehéz időszakot, ezért idejét látjuk számukra pár boldog perc biztosítására” – mondja. Abban is bíznak, hogy egy ilyen fesztivál erősíti a közösségi érzést és lendületet ad a mindennapok nehézségeinek leküzdésére. Ugyanakkor véleményük szerint Szegi a Zemplén csodálatos táján fekszik. Az ide látogatóknak alkalmuk nyílik egy ilyen rendezvény kapcsán a festői környezet megismerésére

„Magánszemélyként beleszerettem az itteni természetbe, ami számomra teljes kikapcsolódást, feltöltődést nyújt. Évek óta magam is részt veszek Szegi tájba illeszkedő fejlesztésében. Úgy gondolom, hogy egy figyelemfelkeltő esemény másokban is megindíthatja az itteni fejlesztésekben való részvételt” – vallja Kisvárdai Tibor.

Tokaj vidékéről, Hegyaljáról mindenkinek elsőre a bor ugrik be. A szervezők azonban úgy gondolják, hogy ideje megvilágítani a térség egyéb potenciális lehetőségeit is, így a kulturális lehetőségeket, a kikapcsolódást, sportot megjelenítő programokat is érdemes ide szervezni.

„Ez a tájegység Magyarország egyik elszegényedett térsége. Ha nincs szervező erő, elhivatottság és kedv, akkor a leszakadási folyamat felerősödik. Meggyőződésem, hogy programok szervezésével ez a település egy regionális központtá fejleszthető, ami megállíthatja a leszakadást és megindulhat Szegi, illetve a hozzá kapcsolódó térség felzárkózása hazánk fejlettebb régióihoz” – teszi hozzá Kisvárdai Tibor.

A délelőtt 10 órától egészen estig tartó rendezvényen látható és hallható lesz a Bőrönd Ödön Bábtársulat, a Serengeti Group Afro Zenekar, a Szikra Tánccsoport, a szerencsi Mérföldkő Zenekar, Orbán Bori és Pánczél Kristóf, Komáromi Pisti, az irigy Hónaljmirigy és Dj Dali retro showja. Napközben meglepetéssel várják a gyerekeket.