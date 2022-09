Több százan rótták a köröket a hétvégén megrendezett 24 órás futás alkalmából a város sportpályáján. A kitartó futókat a zuhogó eső sem tántorította el hajnalban, többen meg sem álltak 10-20 kilométerig.

Szombat délelőtt egészségügyi szakemberekkel telt meg a Rendezvények Háza, akik változatos egészségmegőrző szűrésekkel, tanácsadással várták az érdeklődőket. A sport- és egészségnap keretében tüdőszűrésre is lehetőség volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház jóvoltából – tudatta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere.

Pénteken délelőtt 10 órától több százan futottak a rekortán futókörön, felhívva a figyelmet az egészségfejlesztés fontosságára. Az ingyenes eseményhez idén is bárki csatlakozhatott. Az eseményt a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda tanulói nyitották meg – mondta a polgármester. A város életében hangsúlyos sport- és egészségfejlesztés a futást követően a Rendezvények Házában folytatódott. A pandémiás időszak alatt nem volt lehetőség szervezett szűrővizsgálatokra a lakosság számára, ezért ezt már nagyon várták. Az eseményen ezúttal a Miskolci Járási Hivatal és a Felsőzsolcai Egészségház munkatársai változatos egészségmegőrző szűrésekkel, tanácsadással, ismeretterjesztő anyagokkal várták az érdeklődőket. A megyei kórház dolgozói pedig tüdőszűrést végeztek – emelte ki Szarka Tamás.

A jótékonyság sem maradt el

Az önkormányzat által szervezett sporttal kapcsolatos rendezvények elengedhetetlen része a jótékonyság, mely keretében ez alkalommal az Atópiás, Allergiás Gyermekekért Alapítványt támogatták a résztvevők – hangsúlyozta a polgármester. A délelőtt során több mozgásforma kipróbálására is lehetőség nyílt. A gyermekek támogatására a „Tornázz a gyermekekért” akció keretében került sor. Szedlákné Monoczki Andrea aerobikoktató egy éven át, havonta egy alkalommal tart alakformáló tornát, melynek bevételével az Atópiás, Allergiás Gyermekekért Alapítványt támogatják. Ez a torna települt ki Felsőzsolcára szombaton délelőtt, és biztosított aktív kikapcsolódást a résztvevők számára. Az egészség és a sportos életmód jegyében egy fergeteges zumbaórán is részt vehettek a mozogni vágyók Macsiné Pásztor Vivien Annával. Az eredetileg Kolumbiából származó, latin ritmusokra épülő tánc fitneszprogram is egyben. A könnyen elsajátítható aerobik és különböző táncok lépései, mint a salsa, merengue, cumbia, forró hangulatot varázsoltak a Rendezvények Háza küzdőterére.