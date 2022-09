Nem mutatható ki a magyarországi szakaszon határértéken felüli szennyezés. Ezt mutatja a sajtótájékoztató napjának reggelén elvégzett vizsgálat is. Erről Raisz Anikó, a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetügyekért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkára beszélt Miskolcon, a Mirehu, a miskolci hulladékgazdálkodással foglalkozó cég telephelyén.

„A márciustól fennálló szennyezés óta Magyarországon ez a helyzet, a vízügyi szakemberek rendszeresen mérik az értékeket, és sem az arzén, sem a nehézfémek esetében nem állapítottunk meg a hazai folyószakaszon sem szennyezést, sem kiugró értékeket” - tette hozzá az államtitkár.

A sajtótájékoztatón részt vett Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője is, aki az avasi, földalatti hulladéktárolókkal kapcsolatos ügy legújabb fejleményeiről is beszámolt, és Veres Pál, Miskolc polgármestere is.

