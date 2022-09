Két posztot is közzétett közösségi oldalán Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, az egyikben fotókkal, a másikban pedig egy videóval az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti iskola udvaráról jelentkezett be.

Mint írta: „A Giro d'Italia magyarországi nagy rajtjára rendeltünk két mobil kerékpáros pumpapályát. Az egyiket a Maketusz (Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség), a másikat az MKSZ (Magyar Kerékpáros Szövetség) kapta. A szervezetek egy pályázatot írtak ki a pályák 3 hónapos elhelyezésére. Az egyik pálya most őszre Edelénybe, a másik Tapolcára került. Mindkét helyen felfokozott a hangulat, a gyerekek extázisban vannak, a szünetek elején versenyfutás van, hogy ki ér először a pályára. Egy hét alatt a legjobbak már trükköket is tanultak, testnevelés órákon is itt ügyeskednek a gyerekek, s a tanárok szerint, itt nem kell motivációs problémákkal küzdeni. Úgy látom, elkerülhetetlen lesz, még néhány hasonló pálya megvásárlását támogatni az Aktív Magyarország államtitkárságnak”.

A videóban Barta József István, az edelényi iskola igazgatója többek között arról számol be, hogy a gyerekek amikor csak tehetik a pályán vannak, és bár baleset csak akkor éri őket, amikor a kicsengetéskor a pályára igyekeznek, de azért kisebb horzsolásokat előfordulnak, ami miatt folyamatosan vásárolni kell a Betadint. De a pálya óriási sikernek örvend, és a gyerekek alig várják az órák alatt, hogy újra használhassák.