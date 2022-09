„A hatályos kormányrendelet szerint a távfűtési időszak szeptember 15-től május 15-ig tart. Ez azt jelenti, hogy ezen időszakban szükség esetén, Miskolcon a Miskolc Holding Zrt. tagvállalataként működő Mihő Kft. biztosítja ügyfelei számára a fűtésszolgáltatást” – tájékoztatt a társaság honlapján Bernáthné Barczi Judit, a Mihő Kft. koordinációs és kommunikációs főmunkatársa. „A Mihő az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése alapján elemzi az átlagos napi várható középhőmérsékleteket és a társasházakkal kötött üzemviteli megállapodásban rögzítettek szerint alakítja a fűtési menetrendet. A Mihő Kft. akkor fűt, amikor a napi középhőmérséklet előreláthatólag három egymást követő napon 12 Celsius fok, vagy egy napon át 10 Celsius fok alatt marad.” A megye más nagyvárosaiban hasonló elven indítják el a távfűtést.

Átmeneti lehűlés várható

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóingatlanokban mindenki saját maga dönti el, hogy mikor kezd fűteni a megemelkedő rezsiköltségek fényében. Az OMSZ helyi munkatársát kérdeztük, hogy hogyan alakul az idei ősz, mikor számíthatunk rá, hogy annyira hideg lesz, hogy már be kell kapcsolni a konvektorokat, fűtőpanelleket.

– Egy hidegebb légáramlat miatt a hétvégére intenzívebb lehűlés várható, a hideg levegőnek pedig még a jövő hét első napjaiban is lesz utánpótlása. A maximum hőmérséklet 20, a minimum 7-5 Celsius fok alatt lesz, ami az átlagosnál hidegebbnek számít ebben az időszakban, de nem rendkívülinek – mondta Kovács Attila meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat miskolci állomásának munkatársa. – Az Észak-magyarországi régió klímája általában kissé hűvösebb, mint az ország többi része, de a szél nagyrészt kiegyenlíti a különbségeket. Erős szél egyébként csütörtökön és vasárnap fújhat. További nagy esőzésekre most valószínűleg nem kell számítani, ugyanis jelenleg úgy látszik, hogy a nagy csapadék hazánktól délre és keletre vonul el.

Melegebb, hómentes telek

A klímaváltozás hatására hosszú távon fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, ami minden évszakra befolyással van.

– Egy-egy hónap középhőmérséklete 4-5 Celsius fokkal is eltérhet az átlagostól, az időjárási frontok azonban fél-egy nap alatt is képesek 10-15 fokos hőmérséklet-változásokat is előidézni. Ősszel az első fagyok általában szeptember végén, október elején szoktak előfordulni. Az éghajlatváltozás miatt az évszakok kissé eltolódnak, tovább tart a nyár és az ősz, a tél pedig rövidül. Évtizedes skálán egyre enyhébbek és kevésbé havasak a teleink, ettől függetlenül persze lehet kilengés, úgyhogy az idei télről egyelőre nem tudunk semmi biztosat mondani – hangsúlyozta a meteorológus.

Tíz napra látnak előre

Minél távolabbra nyúlik egy meteorológiai előrejelzés az időben, annál nagyobb a benne lévő bizonytalanság.

– A meteorológia körülbelül tíz nap, két hétre tud megbízhatóan előre jelezni. Ebből is a második hét inkább már csak a tendenciát jelzi. Az évszakos, hosszú távú előrejelzések pedig alapvetően a lassan változó, globális folyamatokra, légköri cirkulációkra épülnek. Például ilyesmi a tengerfelszín hőmérséklete, illetve a sarki jégsapkák kiterjedése, vagy az Észak-atlanti Oszcilláció, illetve az El Nino – sorolta az OMSZ munkatársa.