Zsúfolásig megtelt Putnok belvárosa az idei Krumplifesztiválra, amely a hagyományoknak megfelelően ezúttal is a szüreti felvonulással kezdődött.

A közösségépítés az egyik legfontosabb feladat a településen, de az elmúlt évek megpróbáltatásai csak ritkán tették lehetővé, hogy a lakosság közösen ünnepeljen. Ezúttal viszont egy teljes napos programot kínáltak a szervezők, amit a helyiek igyekeztek a lehető legjobban kihasználni. A környékre régebben és még most is jellemző a mezőgazdasági munka, ennek köszönhetően a burgonyatermesztésnek is nagy hagyományai vannak, éppen ezért nagyon sok gömöri étel tartalmaz burgonyát. Évekkel ezelőtt ezért gondolta Putnok önkormányzata, hogy elindítja ezt a közösségépítő programot. Most már látszik, hogy érdemes volt, hiszen az emberek gasztronómiai és kulturális szempontból is kedvelik a szeptemberi eseményt. Kötődnek, ragaszkodnak az őszi időszak egyik kiemelt programjához, amely ezúttal is remek hangulatban zajlott.

Természetesen népszerűek voltak a krumplisstandok, a tócsni, a lepény, a túrós ganca, a sztrapacska és a nudli mellett ugyanis olyan főételeket, valamint süteményeket lehetett kóstolni, amelyeknek az alapanyaga a burgonya.

Megmozdult a város

A szüreti felvonulás a városháza parkolójából indult, és a városi sportcsarnok szabadtéri színpadja előtt ért véget, közte pedig számos putnoki utcát érintett a karaván.

A megnyitót követően Varga Feri és Balássy Betty gyermekműsorával szórakoztatta a legkisebb korosztályt, majd a falatozás közben a West Hotel mulatós együttes gondoskodott a népszerű dallamokról. A délután folyamán pedig több sztárvendég is megfordult Putnokon: a Krumplifesztiválon fellépett Szandi, a retró világslágereket játszó Welders Daughter, majd a Rico X Miss Mood zenélt. A nap végén a TNT Track zárta a színpadi programokat, de az egyéb kiegészítő események is sokakat vonzottak. Folyamatosan telt házzal üzemelt a vidámpark és a népi játszótér, és rengetegen álltak a kiállított kézművessátrak környékén is.

Az pedig kijelenthető, hogy az idei Krumplifesztivál tovább erősítette a putnoki közösségeket, ezért egész biztos, hogy az előttünk álló években is folytatódik a rendezvény.