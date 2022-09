A harmadik részéhez érkezett a Pompéry család bemutatása. Pompéry Judit ezúttal a miskolci vonatkozásokról és a leghíresebb magyar felmenőjéről, Jánosról mesél.

Hol éltek Miskolcon a Pompéry család tagjai?

A Pompéry család Miskolcon először a Széchenyi u. 3. számú házhoz kötődik. A XVIII. század végén saját házat építenek a Kossuth u. 12. alatt. Egy 1817-ből származó térkép szerint az akkori 2636. számot viselő, 334 négyszögöles telken álló ház tulajdonosa Pompéry János és családja. Bevett gyakorlat szerint a „görög” kereskedők egymás kontorjaiban is résztulajdonosok voltak. Ezzel egyrészt ellenőrizték egymást, de főleg így könnyebben lehetett egy esetleges gazdasági csődöt elkerülni. Mindezt a másik gyakorlat tette lehetővé: a moschopolisi utódok több generáción keresztül egymás között házasodtak, vállaltak keresztszülőséget. A B.-A.-Z. Megyei Levéltár egyházi papírjaiból jöttem rá, hogy elődeim az immár színmagyarnak tűnő vezetéknevek ellenére egytől egyig a moschopolisi bevándorlók utódai, akik közben nevüket magyarosították – egyesek, akárcsak a Pompéryak, a következőkben nemességre is szert tettek. (Ezzel a jelenséggel később a zsidó kereskedőknél találkozunk.) Pompéry János 1778-ban egy pesti kereskedő lányát, Miha Katalint veszi feleségül. 1779–92 között 8 gyerekük születik. Ezek közül ükapám, Pompéry György az utolsó – akinek felesége hernádszent­andrási Szonte (Szonthe) Mária, Szonthe Pál, szintén moschopolisi kereskedő lánya. Anélkül, hogy a család mellékágait itt felsorolnám, megállapítható, hogy a XIX. század első felében négy kiemelkedő, miskolci cincár eredetű kereskedőcsalád (Pompéry, Pilta, Szonthe, Margarét) állt kapcsolatban házasság révén. A Pilta és Szonthe családok szintén nemességet kaptak. Végül négy miskolci „görög” család emelkedett nemesi rangra. Pompéry György szintén tehetséges kereskedő, és tovább növeli a vagyont, majd érdemeire való tekintettel megkérvényezi a nemességet. Vele (és Mukolóvski Demeterrel, egy másik miskolci cincár kérelmezővel) kapcsolatban 1792-ben ugyanazon 12 kérdést feltéve négy tanút hallgatnak meg – egyrészt a kérelmezők személyéről, de azok moschopolisi elődeiről, rokonairól. Az egybehangzó vallomások szerint a betelepülő Pompéry János apja, Vrata (Ferenc) Pamperis Moschopolisban gazdag kereskedődinasztia sarja, anyai nagyapja, Hadsi Gyira (Ghira, Ghyka? – itt többféle latin írásmód is előfordul) pedig templom­alapító Moschopolisban. Az Athoson tanult és az Ochrid-tó környékén működő festő, David Selenica életnagyságú freskón örökítette meg őt 1726-ban, a Szent Miklós-templom falán a bejárattól balra. A jóságos Mikulás-küllemű, mosolygó szakállas öregúr baljával rámutat a templom makettjére. A tanúvallomások szerint ugyanő iskolát is alapított, amihez alapítványt tett egy velencei bankban, az iskola tanárainak finanszírozására, továbbá üzlettársa volt a szintén velencei, közben Mária Terézia által gróffá emelt Maruzzi nevű bankárnak és így tovább, lásd az 1792-es tanúvallomásokat. Ez a jegyzőkönyv számomra valóságos aranybánya, már ami a család korábbi történetét, a korabeli szemléletet és viszonyokat illeti. Sajnos Pompéry György virágzó lengyelországi borkereskedelme az 1830-as lengyel felkelés idején tönkremegy. Mindeközben Isten, illetve a bécsi kamarilla malmai lassan őrölnek, telnek-múlnak az évtizedek. Végül Pompéry Györgyné Szonthe Mária megújítja a kérvényt, férje érdemeire hivatkozva, kiskorú fia – dédapám, Pompéry János – számára.

Bemutatná kicsit részletesebben Pompéry Jánost?

Az elszegényedett család fia, Pompéry János iskoláit Miskolcon végezte, majd Pesten folytatta. 1842-ben Eperjesen jogi diplomát szerzett. Irodalmi, nyelvművelő munkájával kitűnt, novellájával pályázatot nyert. Egyáltalán: ő a megalapítója a novellának mint műfajnak a magyar irodalomban. Petőfi és Jókai kritikusa. De mivel a család közben elszegényedett, és ő az irodalomból megélni nem tud, gróf Eszterházy Károly Győr megyei főispánnál vállal nevelői állást. A fáma szerint ezek az évek csiszolták: arisztokratikus, előkelő fellépését, „úri” modorát, a társasági parketten való biztos mozgást, amire mindenki hivatkozik, aki ír róla, feltételezhetőleg ott sajátította el. I. Ferenc császártól végül 1846-ban megkapja a nemességet. A címmel jár egy fél falu, a partiumi Vallány. A napokban került a kezembe Szonthe Mária 1835-ben, közjegyzői bizottság előtt tett eskünyilatkozata, amiben részletesen beszámol elhunyt férje adósságainak rendezéséről. Eszerint kénytelen volt a házasságba hozott vagyonát, sőt apja utáni osztályos örökségét feláldozni – így a Biharban fekvő vallányi birtokot is. Mindenesetre a „latifundium” a továbbiakban nem szerepel: ezek szerint a császár az új nemesnek mindössze a menet közben elveszett falu előnevét adományozta. Vallányi Pompéry János egy nemesi levéllel – és címerrel – lett gazdagabb. Dédapám nem mutatkozott különösen hálásnak: liberális attitűdje, egész további tevékenysége éles ellentétben áll a konzervatív bécsi udvari szemlélettel. A forradalom előtti év Marcaltőn éri mint ügyvéd. 1848-ban Szemere Bertalan belügyminiszter titkára, valamint a Jászkun túrkevei kerület országgyűlési képviselője. A szabadságharc aktív résztvevője, amiről egészen a világosi fegyverletételig naplót ír. Izgalmas olvasmány, élő, mai nyelvezettel, ami gyökeresen különbözik a nyilvánosságnak szánt írásainak stílusától, egyben kritikus korrajz, a bejárt falvak leírása pedig értékes néprajzi elemekben gazdag. 1850 után elsősorban lapszerkesztéssel, lapkiadással foglalkozik. Ebben a minőségében lényeges irodalomszervező munkássága: kiemelendő az a hídszerep, amivel szerzőket, kiadókat, gazdasági potentátokat, a társasági élet „kultúrlényeit” összehozza. Fennmaradt kiterjedt levelezése Arany Jánossal és Falk Miksával, amely bepillantást enged a lapszerkesztés napi folyamatába, a kiegyezés előtti világba, személyes gazdasági gondokba. (Falk Miksához, a Bécsben élő politikai publicistához, Erzsébet királyné magyartanárához meleg barátság fűzi.) Az akadémiai tagság körüli vitákból kiderül, hogy mindazok az irodalmi nagyságok, akiket az utókor a gimnázium harmadik osztályának tankönyveiből ismer, bizony mind hús-vér emberek voltak a maguk irigységeivel, kicsinyességeivel, egymás elleni áskálódásaival. Utódként nyilván elfogult vagyok, és szakmailag sem tisztem méltatni. Azonban az elolvasott iratok, levelezése, cikkei alapján imponáló személyiségnek és kiváló publicistának látom, aki egész élete során liberális politikai-társadalmi nézeteivel exponálta magát – ami 1862-ben fél évre börtönbe is juttatta. A Pesti Naplónál köztiszteletben álló publicista és szerkesztő. Később a Magyarország című napilapot szerkeszti. Liberális napilapjait rendre bezáratta a titkosrendőrség, majd megint engedélyezte. Ez a gyakorlat egzisztenciális gondok elé állította a különben tehetséges szerzőt, szerkesztőt, értékesítési igazgatót, hisz nehéz megbízható előfizetőket szerezni egy olyan újságra, aminek megjelenése ugyancsak bizonytalan. Saját fizetését gyakran nem tudja kigazdálkodni, de a lapjában publikáló szerzők honoráriumát nehéz körülmények között is mindig kiharcolja. Társadalmi szerepében eredményesen áll ki fontosnak ítélt ügyekért. Irodalmi érdemeiért az MTA 1859-ben levelező tagjává választja. Komoly szerepet vállal az Első Magyar Általános Biztosító létrehozásában (a mai nyugdíjintézet és társadalombiztosítás elődje), ahol később az igazgatóság tagja. Élete végén visszavonul a közélettől és az újságírástól. Idejét utazással tölti. Korát megelőzve beutazza Európát: Hamburgtól Rómáig, Párizstól Stockholmon át Szentpétervárig. Ezeket dokumentáló fényképalbumai számomra a hagyaték értékes részét képezik. Pompéry János nem ért meg magas kort. Első fia, Elemér újvidéki esküvőjére utazván meghűl, ami tetézi egyéb betegségeit – 65 éves korában elhunyt. Az MTA a Kerepesi temetőben díszsírhellyel honorálja életművét.

Büszkén viseli elődei nevét Pompéry Judit Németországban él. Egy igazi nemzetközi család tagjaként büszkén viseli elődei nevét. Egyebek között családfakutatással foglalkozik. Ennek köszönhetően pontos és értékes kortörténeti munka is a vele készült interjú.

(Folytatjuk...)

