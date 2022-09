Az utóbbi hetekben, a tanév közeledtével egyre több szó esett a pedagógushiányról. A szakszervezetek országosan közel 16 ezer hiányzó tanárról, tanítóról és óvodapedagógusról beszélnek.

Szerettük volna megtudni, hogy térségünkben mekkora problémát jelent a pedagógushiány. Megyénk tankerületi központjainak küldtünk kérdéseket ezzel kapcsolatban, de csak Miskolcról kaptunk választ.

A következőket írták: „a nyár folyamán a megüresedett álláshelyek pályáztatása megtörtént, a tankerület biztosítja a feladatellátás zavartalanságát minden intézményében”.

Négy tanító

A Klebelsberg Központ fenntartásában álló iskolák a közszféra állásportálján, a közigállás.hu-n teszik közzé hirdetéseiket.

Utánanéztünk, mekkora a baj megyénkben.

Kiderült, szeptember 1-jén 15 óvodapedagógust, 18 tanárt és 9 tanítót kerestek a különböző oktatási és nevelési intézmények. Ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi pedagógus hiányzik a rendszerből, hanem azt, hogy valamilyen megoldást találtak az intézmények az üres álláshelyek betöltésére. Nagy hiány van természettudományos tantárgyakat oktató tanárokból, angoltanárokból és testnevelőkből. Akad olyan intézmény, amely több tanítót is keres, a Baktakéki Általános Iskolában például négyet is tudnának alkalmazni. Szintén négy pedagógus hiányzik az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsődéből. Korábban az volt a tapasztalat, hogy főleg a vidéki kisiskolák kerestek szakképzett pedagógusokat, de ma már a nagyobb városok oktatási intézményei is adnak föl álláshirdetéseket.

Megyénk három szakképzési centruma saját internetes portálján tette közzé állásajánlatait. A Miskolci Szakképzési Centrum informatika-, matematika-, angol-, spanyol-, magyar- és testneveléstanárt is keres. Ezenkívül alkalmaznának villamosmérnök-oktatót, építőipari gyakorlati oktatókat, valamint közgazdász-tanárt. A Szerencsi és az Ózdi Szakképzési Centrumban hasonló a helyzet. Itt is keresnek középiskolai tanárokat és gyakorlati oktatókat is.

Csak délelőtt

A pedagógushiány okait keresve kérdeztük Vajkóné Zsíros Emesét, az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde vezetőjét. Jelezte, a fügödi tagóvodájukba kilenc éve keresnek óvodapedagógusokat, de nem sok sikerrel. Azóta az egyik dajka elvégezte a főiskolát, viszont egy pedagógus nyugdíjba vonult, úgyhogy a helyzet változatlan.

– Az encsi székhelyintézményből is hiányzik 6 óvodapedagógus, mivel ennyien vannak gyesen. Nem tudom őket pótolni, hiszen határozott idejű szerződéssel senkit nem kapok. Az a megoldás maradt, hogy minden csoportban egy pedagógus dolgozik délelőtt, délután pedig pedagógiai asszisztensek és dajkák foglalkoznak a gyerekekkel – vázolta a helyzetet az óvodavezető.

Felidézte: valamikor a ’90-es évek elején még volt elég óvodapedagógus, de azóta fokozatosan csökken a számuk. Három évtizede évente még 4-5 főiskolai hallgató jelentkezett hozzájuk gyakorlatra, akik Encsen vagy a környékén laktak. Az utóbbi nyolc évben azonban minimálisra csökkent számuk.

Az óvodavezető az okok között sorolta, hogy rendkívül kevés az óvodapedagógusok kezdő fizetése, pedig diplomával és nyelvvizsgával rendelkeznek. A 25 év alattiak adókedvezménye ugyan segítség, de a két év gyakornoki idő után újabb vizsgát kell tenniük. Ezért inkább többen bébiszitternek állnak Nyugat-Európában, ahol diplomájukkal szívesen fogadják őket. Egy-két gyerekre kell csak vigyázniuk, és az itthoni bér többszörösét is megkereshetik.

– Jelenleg a sárospataki egyetemen 13 első éves óvodapedagógus-hallgató van, ami szintén nem jelent megoldást a jövőre nézve. Azonban azok a tervek, hogy egyes képzéseken nem lesz kötelező az emelt szintű érettségi és a nyelvvizsga, javíthat a helyzeten. Várjuk a kedvező változást – tette hozzá az óvodavezető.

Nyugdíjasok, óraadók

Az egyik vidéki iskola igazgatóját is kérdeztük, kérte a nevét ne írjuk meg. Itt is nagy gond, hogy nincsenek jelentkezők az üres állásokra. Tapasztalatai szerint, amikor megjelentek a miskolci és Miskolc környéki iskolák álláshirdetései, a vidéki, hátrányos helyzetű intézményekbe már nem szívesen jelentkeztek pedagógusok a megyeszékhelyről. Nem vállalták az ingázást, ha lakóhelyükhöz közelebb is találtak munkát.

– A problémát a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával, óraadók bevonásával és pedagógiai asszisztensek alkalmazásával orvosoljuk. A fő tárgyakat természetesen szaktanárok tanítják, de a jelenlegi helyzet semmiképp nem ideális, csak szükségmegoldás – fogalmazott az igazgató.