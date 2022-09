A miskolci idős emberek életfeltételeit javítani hivatott Salkaházi Sára Program egyik eleme az évente nyújtott egyszeri 12 ezer forintos támogatás, amelynek célja Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező időskorú állampolgárok támogatása.

A program révén tavaly például 34 551 nyugdíjas részesült az évi egyszeri 12 ezer forintos támogatásban. A városvezetés azonban szigorítani készül a jogosultságot – hívtuk fel rá a figyelmet.

Úgy vélik, írtuk, hogy a támogatást jelenleg az átlag feletti ellátásban részesülő személyek is megkapják. A közgyűlés ülésére sürgősségi napirendi pontként terjesztették be az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását, melynek egyik pontja a szigorítás – derült ki a helyhatóság honlapjára feltöltött előterjesztésből. A javaslat C pontjában arra tettek javaslatot, hogy a program keretében juttatható évi egyszeri pénzbeli támogatást csak a 149 625 forint alatti folyósított állami nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást kapó miskolci idősek számára fizessék ki a jövőben. Így a jövőben 19 357 idős miskolci lakos nem juthat hozzá többé az eddig évente járó 12 ezer forintos pénzbeli segítséghez.

A közgyűlés csütörtöki ülésén indoklás nélkül kivették a napirendek közül, így most nem tárgyalták a kérdést és döntést sem hoztak róla.