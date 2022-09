A helyi gyermekrehabilitáció évfordulója alkalmából tudományost ülést tartottak az osztály szakmai vezetői pénteken a megyei kórházban. A tanácskozás részeként workshopokat is szerveztek. Itt az érdeklődők kipróbálhatták a kerekesszékek használatát, részt vehettek a Csodalámpa Alapítvány által támogatott GyógyBűvész Program bemutatóján, és betekinthettek a mindennapi munkába. A rendezvény szakdolgozók részére is akkreditált volt. A programot a média képviselői számára sajtótájékoztató keretében mutatták be.

Komplett ellátás

- 1976-ban adták át a Gyermekegészségügyi Központot Miskolcon. Velkey László álmodta meg itt a komplett gyermekellátást. Akkor még teljesen újszerű volt a gyermekrehabilitáció. Az ezzel foglalkozó osztályt 1982-ben adták át, amely akkor egyedülálló volt az országban - ismertette dr. Nagy Gábor, a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója. - Ennek célja az egészségkárosodott gyermekek és a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának elősegítése. Ez a folyamat sokkal összetettebb, mint egy felnőttnél. A gyermekeknél az egész gyermeket kell kezelni, amihez hozzátartozhat a logopédia, a pszichoterápia és az oktatás is. Tehát komplexen szükséges kezelni az egész folyamatot, ami nem állhat meg a puszta gyógyításnál, hanem hosszabb folyamat. Éppen ezért 1986-ban óvoda, 1989-ben iskola is alakult a GYEK-hez kapcsolódóan. Akkor, amikor ez a városban létrejött, nyugat-európai és amerikai mintára az országban egyedülálló volt.

- Nagyon nagy ünnep ez nekünk. A gyermekrehabilitáció dolga, hogy jó életminőséget adjunk a gyerekeknek. A miskolci GYEK jó struktúrában működik, itt az összes szakterület együtt van. Országos feladatot is ellátunk. Ezúton szeretném megköszönni a kollégák munkáját és kívánom, hogy a nehézségek ellenére is tartsanak ki - mondta dr. Hauser Péter oktatási-, tudományos-, és kutatási igazgató, valamint a Gyermekegészségügyi Központ (GYEK) vezetője.

- Ez a munka abszolút csapatmunka, amely egy célért dolgozik. Abban vagyunk mások, hogy különös figyelmet fordítunk a gyermek környezetére. Ez az életminőség javítását és a gyerekek saját környezetükbe való integrációját jelenti. Szeretnénk a fejlődésüket közelíteni a normális fejlődéshez. Ezt nevezzük habilitációnak, továbbá próbáljuk az elvesztett képességeket pótolni: ez a rehabilitáció. Védőnői hálózat és szociális hálózat is kapcsolódik a szakmai teamhez - fejtette ki dr. Zahuczky Katalin a GYEK - Gyermekrehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa. - A tudományos ülésen a délelőtti órákban a társszakmák szóltak hozzá, aztán néhány érdekességet mutattak be, délután (a sajtótájékoztató délben kezdődött – a szerk.) pedig a szakdolgozók a konkrét terápiás munkát illusztrálják majd - fűzte hozzá.