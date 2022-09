A bokrétaünnepen – amelyet az épület tartószerkezetének elkészültekor szoktak megtartani – a város, a Miskolci Egyetem és többi között a Xanga cégcsoport vezetője is méltatta a beruházást.

A debreceni székhelyű ingatlanfejlesztő Xanga cégcsoporthoz tartozó MIA Rising Kft. mintegy 2,5 milliárd forint volumenű befektetésével egy új logisztikai inkubátor fejlesztése valósul meg, ezzel lehetővé téve a városba már betelepült és a jövőben betelepülő termelővállalatok megnövekedett logisztikai igényeinek korszerű infrastrukturális környezetben történő kiszolgálását. Erről Herdon István, a XANGA cégcsoport elnök-vezérigazgatója beszélt.

- Az első ütemben megépülő közel 6.000 négyzetméter alapterületű létesítmény úgynevezett shell and core állapota 2022. év végére készül el, amely azt jelenti, hogy az épületbe a betelepülő bérlők elkezdhetik technológiájuk betelepítést, és azt követően megkezdhetik a tevékenységüket. Az épület műszaki paraméterei multifunkciós hasznosítást tesznek lehetővé, így a bérlői igényeknek megfelelő kialakítást követően a létesítmény logisztika mellett alkalmas lesz termelőtevékenység végzésére is. Az elkövetkező években a 6,2 hektáros ingatlanon a cégcsoport további ütemekben összesen mintegy 25-30 ezer négyzetméter alapterületű ipari és logisztikai épületkomplexumot tervez megvalósítani, 10 milliárd forintot is meghaladó befektetési volumenben – hangsúlyozta a vezérigazgató.

- Legutóbb februárban voltunk itt az alapkőletételen, akkor úgy fogalmaztam, hogy ez a beruházás üzenetet hordoz, mert együttműködést jelent a városnak a Miskolci Egyetemmel és nem utolsósorban a Xanga cégcsoporttal – emelte ki Miskolc polgármestere, Veres Pál.

- Észak-Magyarország tudásközpontjaként feladatunknak és küldetésünknek tekintjük, hogy ezt a régiót szolgáljuk - mondta Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.

- Széles képzési és kutatási palettával rendelkezünk, így számtalan területen tudjuk végezni ezt a fajta szolgálatot – tette hozzá a rektor. Szól arról is, hogy a Miskolci Egyetem a hazai felsőoktatásban elsők között indított logisztikai képzést, alapított intézetet, ahol országosan elismert logisztikai mérnököket képeznek. A többi között ez is, és az intézmény kutatási bázisa alapja lehet a cégcsoporttal való együttműködésnek.