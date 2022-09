- Ha valaki dolgozik, vagy tanul, de szeretne a honvédség kötelékében szolgálni, jelentkezzen és próbálja ki magát – mondta Nagy Géza őrnagy, a Magyar Honvédség 4. Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának vezetője, aki szakmai előadásai címéül gyakran választja a "Seregnyi lehetőség, lehetőségek a seregben" címet.

- Minden érdeklődőnek személyre szabott tájékoztatást adunk, végzettségének, érdeklődésének és élethelyzetének megfelelően - tette hozzá.

Területvédelmi tartalékos szolgálat

- A szolgálati forma előnye, hogy a leendő katonák itt, a megyében végezhetik el az alapkiképzést. A jelentkezők a lakhelyük szerinti Területvédelmi Zászlóalj állományába kerülnek, és beosztásuknak megfelelő rendfokozatot kapnak. Évente összesen 25 napot jelent a felkészítésük.

A Magyar Honvédség nemcsak az állampolgárral köt szerződést, hanem a munkáltatóval is, akinek a munkavállaló távollétében kompenzációt biztosít. A tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt a tartalékosok a beosztásuk szerinti illetményre jogosultak.

Nagy Géza őrnagy, a Magyar Honvédség 4. Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának vezetője

Fotós: Bujdos Tibor

Alapkiképzés

- A modulrendszerű alapkiképzés részeként a tartalékosok egészségügyi, elsősegélynyújtási alapismereteket, katonai érintkezési szabályokat, térképészetet, tereptant, tájékozódást tanulnak, elsajátítják a fegyveres harc alapjait, valamint lövészeten vesznek részt.

Kellenek a fiatalok

- A Magyar Honvédségnek nagy szüksége van fiatal, motivált, tehetséges jelentkezőkre. Természetesen az idősebb korosztálynak is megvan a helye a honvédségen belül, hiszen a rengeteg tapasztalatot, amelyet szereztek, nálunk is tudják kamatoztatni – hangsúlyozta Nagy Géza őrnagy.

Iskolapadból indulva

Az egyetemisták és a nagykorú középiskolások esete speciális, hiszen ők a tanulmányi időszakban nem tudnak részt venni a modulrendszerű kiképzésen – így számukra a felkészítést a nyári időszakra tervezik, akkor hívják be őket. Ez olyan, mintha nyári munkát vállaltak volna, hiszen a kiképzés ideje alatt is illetményt kapnak.

Irány a harckocsi

- A területvédelmi tartalékosok mellett műveleti tartalékosok is szolgálnak a Magyar Honvédségnél, a katonai szervezetek hivatásos állománya mellett, őket tehermentesítve, bekapcsolódva az alakulatok napi életébe. Ha valakit például az új harckocsik érdekelnek, akkor a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandárnál betekintést kaphat a harckocsizók életébe.

Izgalmas feladatok

- A területvédelmi tartalékosok és a szeptemberben bevonult önkéntes katonai szolgálatot vállaló fiatalok a Területvédelmi Zászlóaljnál kapnak alapkiképzést. Az önkéntes katonai szolgálat hat hónapra szól, aki sikeresen teljesíti, felvételi többletpontokat is kap. A kiképzés második felében már az újoncok megtanulhatnak harcjárművet vezetni, de akár ejtőernyős vagy búvár kiképzést is kaphatnak, igaz, ekkor más, műveleti besorolású katonai alakulathoz kerülnek.

Folyamatos fejlődés

- Továbbtanulásra és szerződéses katonai szolgálatra is lehetősége van annak, aki a honvédségnél képzeli el a jövőjét. A továbbtanulás lehetőségét jellemzően az érettségizett fiataloknak ajánljuk. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára 25 éves korig, az egyéves „Acélkocka” altisztképzésre pedig akár 35 éves korig is lehet jelentkezni. Ehhez mentálisan, fizikailag és egészségügyileg is alkalmasnak kell lenni – emelte ki Nagy őrnagy.

Honvéd altisztképzés

Míg az NKE-re a felvi.hu oldalon lehet jelentkezni, az altisztképzésre a megyei toborzó irodákon keresztül. A képzés minden év augusztusában indul Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián. Az alapkiképzés után altiszti, rajparancsnoki felkészítés következik, majd a résztvevők szakterületet választanak maguknak, és a kijelölt alakulatoknál folytatják a felkészülést. A képzés végén az altisztek a Magyar Honvédség hivatásos őrmestereivé válnak, és megkezdhetik szolgálatukat annál az alakulatnál, melyet a szakfelkészítés során már megismertek. Egy pályakezdő őrmester jelenleg bruttó 474 ezer forintot vihet haza – hangsúlyozta a toborzóiroda vezetője.

Fejlesztések

- A katonai hivatás tisztelete, társadalmi elfogadottsága az elmúlt években jelentősen nőtt. A Magyar Honvédség megbízható munkáltatónak bizonyult a koronavírus világjárvány idején is. Az erkölcsi elismerés mellett azonban jelentős mértékben emelkedett a katonák anyagi megbecsülése is. Bízom benne, hogy a honvédelmi és haderőfejlesztési programnak, a kétlépcsős bérfejlesztésnek, a megújult képzéseknek köszönhetően még többen szeretnék büszkén viselni a katonai egyenruhát – foglalta össze az őrnagy.