A kétezres évek elején ország legismertebb művészei, közéleti személyiségei, sportolói látogattak el Miskolcra a gyorsan országosan is ismertté váló programsorozat keretében, ahol egy hétvége alatt személyre szabott "ismerd meg az ismeretlen Miskolcot" élményprogramon vettek részt. Ezt annak idején Fedor Vilmos, korábbi alpolgármester, jelenleg a város kulturális ügyekért felelős polgármesteri megbízottja kezdte el - és most ő is folytatja.

A Vendégségben Miskolcon vendégei voltak annak idején többek között Koncz Zsuzsa, Geszti Péter, Göncz Árpád, Temesvári Andrea, Kepes András, Gregor József: a programsorozatnak is volt köszönhető, hogy kezdett megváltozni az ezredfordulón a Miskolcról alkotott negatív kép. Akkoriban ugyanis a meglévő attrakciókat alig ismerték a városhatáron túl, lerobbant kohászvárosként élt Miskolc a közvéleményben.

Most azért éledhet fel a sorozat mert egy lokálpatriótákból álló csapat támogatja, hogy éveken át legyen újra „Vendégségben Miskolcon”. Dr. Hajdú László, Expert cégcsoport, Balogh József MBM Autó kft, Gyarmati János Huniko kft, Dányi Gábor D-Gesztor kft, Nyeste Gábor FPS.- Összegezve mindannyian úgy vélik,hogy Miskolcnak megint szüksége van pozitiv hirverésre. A Vendégségben Miskolcon program vendégei az elképzelés szerint a város „kulturális nagyköveteivé” válhatnak, egyszerűen mert szeretnék továbbadni az itt szerzett élményeket, benyomásokat.

Az első vendég

Most az első hétvégét a Cinefesttel közösen szervezik. Molnár Piroska, a Nemzet Színésze, a fesztiválon életmű díjat átvevő művész szeptember 9-10-én lesz a vendégük.

Molnár Piroska színésznő | Fotós: Kovács Tibor

A színművész olyan filmekben játszott például, mint az Indul a bakterház, a Sose halunk meg, a Szamba, a Csinibaba, a Meseautó, az Állítsátok meg Terézanyut!, a Sorstalanság, A nagy füzet és a Liza, a rókatündér, és akkor még színházi szerepeit nem is említettük. Ózdon született, és számtalan díja között ott a Déryné-díj, Déryné Széppataki Rózát,(1783-1872) az egyik legnagyobb magyar színésznő egyébként Miskolcon, a Szent Anna temetőben nyugszik, a miskolci kőszínház felépítése közvetve neki is köszönhető.

Molnár Piroska részt vesz a pénteken kezdődő Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál rendezvényein a szeptember 9-i hétvégén, és szombaton ismerkedik majd a város azon nevezetességeivel amelyeket "Déryné útján" címmel foglalt össze Fedor Vimos, tekintve hogy most van Déryné halálának 150.évfordulója. Emellett a Latabár színészcsalád történetét és miskolci kötődése is téma lesz, a színészgeneráció sírhelyét egyébként a napokban kezdték felújítani.