Tragikus csoportos baleset híre rázta meg a közvéleményt. Három - a hírek szerint - nagycsaládos munkásember életének vetett véget a balul sikerült pinceásás.

A vizsgálat még tart, de első megközelítésben súlyos felelőtlenség sejlik az okok között. Az áldozatoknak nem volt esélye, megtalálásuk, felszínre hozásuk is veszélyeket rejtett, nehéz feladatot jelentett a szakemberek számára is. A munkabiztonsági szakértő részletesen megvilágította: milyen felelősségteljes és precíziós munka egy ilyen művelet megtervezése, milyen könnyen balesethez vezethet a felelőtlenség. Beszámolójuk szerint a speciális mentők praxisában sajnos gyakran előfordul hasonló omlás, ha nem is mindig ilyen súlyos tragédiával járva.

Az alapos vizsgálat reméljük a mélyére ás a történetnek, kielemezve az eseményeket, általánosan hasznosítható tapasztalatokkal is szolgál majd. Az emberek életét visszaadni sajnos nem lesz képes, de a tanulságok leszűrése, a felelősök felkutatása megelőzheti a további veszteségeket.