Egészségügyi gallyazás kezdődött augusztus utolsó hetében a miskolci Népkertben.

„A madarak költési időszakát és a fák állapotának előzetes felmérését követően, kétszáz-háromszáz fa egészségügyi gallyazását szükséges elvégezni baleset-megelőzés céljából a Népkertben. A Városgazda alvállalkozója szakaszosan végzi a lombkoronák rendbetételét, a parkba látogatók megzavarása nélkül” – tájékoztatta az embereket a miskolci városháza.

Utánajártunk, hogy milyen természetvédelmi szabályok vonatkoznak az ilyen jellegű munkákra.

Költési időszakban tilos

- Gallyazást általában olyankor szoktak végezni, amikor a bokrok és a fák megközelítik az elektromos vezetékeket. Továbbá a bel- és árvízkár megelőzését szolgáló csatorna- és hullámtértisztítás esetén, vagy ha értékes gyepterületeket foglalnak el a túlnőtt növények. Évente, vagy néhány évente ismétlődnek ezek a munkálatok – tájékoztatott Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. - A területen élő madaraknak nagyon sokat segít, hogyha augusztusra tudják tolni a munkákat. Természetvédelmi szempontból azonban az lenne a legjobb, hogyha novembertől februárig végeznék el, hiszen ezek tervezhető munkák. Az építkezések ideje szintén meghatározott.

Még lehetnek fiókák

Az állatvédelmi törvény meghatározása szerint: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása” – olvasható az mme.hu oldalon.

- Amennyiben mégis muszáj a költési időszakban gallyazni, akkor előtte ki szokták kérni a helyi természetvédők véleményét is. Nyár végére egyébként a legtöbb madárfaj költési ideje befejeződik, de vannak kivételek. Az örvös galambok még ebben az időszakban is költhetnek és az odvakban ott lehetnek a széncinege fiókák és a denevérek. Emellett a vetési varjak fészkei akkor is védettek, hogyha már kirepültek belőle a kis varjak. Úgyhogy az öreg fák kidöntése mindenképpen problémás. A varjú fészket tartalmazó fák kivágásához pedig engedélyt kell kérni a megyei kormányhivataltól – mondta a szóvivő.

Nyáron a fáknak sem jó

Arra, hogy a bokrokat és fákat, hogyan lehet levágni, jelenleg nincs semmilyen előírás.

- Fontos lenne, hogy a zöld felületekhez megfontoltan nyúljanak hozzá, hiszen a nagy fokú csonkolás káros. Amikor intenzív nedvkeringés van a növényekben, akkor a gallyazás által okozott nagy sebek akár hősokkot is okozhatnak. A levágott részeknél sokkal kitettebbek a növények a bakteriális, gombás és vírusfertőzéseknek. Energetikai szempontból jobb a fáknak, hogyha télen, vagy ősszel, amikor már lehullatták a lombjukat, akkor gallyazzák le őket. Továbbá egyes fák különleges védettséget élvezhetnek, amelyekre más szabályok vonatkoznak – fejtette ki Orbán Zoltán.