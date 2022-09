Sokan indultak el gombát szedni a hétvégén, hiszen az esős időjárás igazán kedvez a szezonnak. Miskolcon, a Búza téri gombavizsgálónál hétfőn már kora reggel sorban álltak a sikerrel járt begyűjtők. Szakszerű vizsgálat nélkül ugyanis sem fogyasztani, sem árusítani nem lehet a gombát.

Kicsi kora óta

Apró szegfűgombát (más néven harmatgombát) árult a piacon Ruha Alex, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy kisgyermek kora óta gyűjti a gombát szüleivel együtt. Náluk ez családi hagyomány és program is, hiszen ilyenkor jókat kirándulnak. Járják a Bükköt, és ezt nagyon szeretik.

Árusítják is a gombát, de nem a piacozás miatt csinálják. Az igazi öröm az, amikor sok gombát találnak. Az maga a siker! – hangoztatta a fiatalember.

Ruha Alex, a vizsgálólappal

Fotós: Ádám János

Most a szegfűgombának van igazán a szezonja, ebből található a legtöbb a lelőhelyeken, de természetesen mást is lehet gyűjteni. A gombafajtákat jól ismeri, maga is fogyasztja, bár nem sűrűn – tudatta Alex. A kedvenc gombás étele a rántott pöffeteg, olyan az íze, mint egy finom sajtnak – írta le az élményt.

Az eső jót tesz

Amikor sok a gomba, akkor sokan elindulnak gyűjteni, de többnyire maguknak, étkezési célokra használják fel az emberek. Viszonylag kevesen árusítanak ma már a piacon gombát – mondta Béres János, a Miskolci Gombász Egyesület elnöke. Egy-egy eső mindig jó valamelyik gombának, hiszen különböző fejlődési stádiumban vannak, illetve különböző igényűek. Valamelyik a hőmérsékletre érzékeny, de van olyan, amelyik a csapadékra. Amit a felszín felett látunk, a termőtest. Az a végkifejlet. A gombák tulajdonképpen benne vannak a termőföldben, illetve a fában hálózatot alkotva – tette hozzá a szakember.

Nem olcsó

Magyarországon évtizedek óta van lehetőség arra, hogy szakszerű oktatást kapjon az, aki biztonsággal szeretné ismerni a gombafajtákat. Csak olyan gombát lehet eladásra kínálni, amelyet szakember látott és megvizsgált. A ritka vagy különösen ízletes fajtákat bizony meg is kell fizetni, elég borsos lehet az ára – hangsúlyozta a szakember. De ne felejtsük el, hogy munka is van vele bőven. Azon túl, hogy be kell gyűjteni, tárolni, szállítani is szükséges és aztán akár egy napig is állni vele a piacon, ezt a fáradtságot pedig illik megfizetni – hívta fel a figyelmet Béres János.