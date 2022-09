Mint beszámoltunk róla, június 20-án megtámadtak egy várandós nőt fényes nappal Miskolcon a Kálvária melletti lépcsősoron. A támadó fojtogatta a nőt és lemeztelenítve fogdosta, végül az vetett véget a támadásnak, hogy a nőnek volt annyi lélekjelenléte, hogy tárcsázza segélykérőt, így a támadó megijed és elszaladt. A támadót elfogták, a Központi Nyomozó Főügyészség folytat büntető eljárást ellene.

Az eset után a megtámadott nő férje – anonimitást kérve – portálunk kamerája elé állt, hogy videóban beszéljen nekünk az esetről és arról, hogy véleménye szerint mire világítanak rá a történtek. Kitért arra is hogy, ha a Kálvária lépcső melletti bozótos, sövényes, átláthatatlan helyet, - ami a bűnözés táptalaja - elválasztanák a lakóövezettől egy kerítéssel már sokat javítana a helyzeten, nem tudnának lesből támadni, elbújni. De kamerákra is szükség lenne, és komoly probléma a rossz közvilágítás is. Ezzel kapcsolatban levelet írt Szopkó Tibor alpolgármesternek és a terület önkormányzati képviselőjének is.

Mint az általa létrehozott Biztonságot Miskolcon Facebook oldalon beszámolt róla, a levél után fogadta Szopkó Tibor alpolgármester, aki azon túl, hogy sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, konstruktívan állt hozzá a javaslataihoz.

Júliusban aztán további lépések is történtek, ugyanis a lépcső mellett egy sávban elkezdték kiirtani a bozótost. Most a férfj arról tájékoztatott, hogy elkészült a kerítés.

„Ha már kilobbiztam az önkormányzatnál, úgy illik, hogy megosszam szélesebb körben is a végeredményt. A júniusi gyalázatos eset után, határozott kérésemre megépült a Kálvária domboldal lépcsősora mentén a kerítés, amely valamelyest biztonságosabbá teszi ezt a területet.

További ígéretek is elhangoztak (kamerák kihelyezése, közvilágítás fejlesztése), remélhetőleg ezekről se feledkeznek majd meg. Mindenesetre addig is kijár részemről egy nyilvános köszönet, hogy kérésemet meghallgatták!” - írta.