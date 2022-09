- Elkezdődött a napraforgó betakarítása a megyében, egyelőre szerény terméseredménnyel - mondta Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Szentistvánon számoltak be 10 mázsa hektáronkénti termésről, mely kevesebb mint 30 százaléka a szokásosnak - tette hozzá. A kevésbé homokos talajokon ettől jobbat remélnek a gazdák. Segített a csapadék a búza vetését megelőző talajelőkészítésben. A kukorica betakarítása - legalábbis az a rész, amelyet nem silóztak be - szeptember végén, október elején esedékes - tudtuk meg.

Katasztrofális termés Fotó: Laczkó Izabella LI

Fotós: Laczkó Izabella



Bár megyénkben nagyüzemileg kevésbé termesztik, inkább a háztáji gazdálkodást érint a hír: nem elég, hogy méregdrága lesz, de még hiánycikké is válhat a burgonya, rendkívül alacsony termésmennyiséggel számolhatunk az idén. Tíz éve még 500-600 ezer tonnás termésekről beszéltünk hazánkban, de az utóbbi három év már 300 ezer tonnát sem hozott. Az idei eredmény várhatóan ezt is alulmúlja - írja a mezohir.hu. Az előzetes becslések alapján Európában az aszályos, perzselő nyár az elmúlt évek leggyengébb burgonyatermését eredményezheti. Belgiumban és Németországban két héttel korábban kezdődött már az újkrumpli betakarítása is, de az még kiváló minőségű és átlagos mennyiségű volt. A július-augusztusi aszály viszont az őszi betakarítású, téli tárolásra szánt burgonya kilátásain nagyon sokat rontott. Összehasonlításképpen: 10 évvel ezelőtt még több mint 25 ezer hektáron termett, a mostani terület több mint háromszorosán. Akkor a betakarított össztermés 550 ezer tonna volt, míg az idei optimista becslés szerint (a 2018. évi hozamadattal számolva) is csak 180 ezer tonna körül lehet, erre még soha nem volt példa - írja a portál.

Fotós: Shutterstock

Visszatérve a napraforgóra és a kukoricára, jó tudni, az érés fázisában járnak, előbbi növény betakarítása már javában zajlik az országban. Országrészünkben az öntözés nélkül termesztett növények megrekedtek a fejlődésben, az alacsony, elszáradt, felsült, cső nélküli táblákat jellemzően már le is silózták. A napraforgó állapota nem ennyire kiábrándító, legalább kis tányérok mindenhol vannak, de az aszály hatására keleten sokfelé látni combig érő, felsült táblákat tenyérnyi fejekkel. Az augusztus második felében érkezett csapadék sok tekintetben életmentő volt, bár a napraforgónak már nem számított, de a legalább részben zöld kukoricán még sokat segített. A repce vetését el lehetett kezdeni, és a kiégett legelők is újrazöldültek.

A hét első napjaiban kicsi a záporok esélye, a hét közepétől fordulhat ismét csapadékosabbra az idő. Jellemzően 25-29 fokig melegszik a levegő. A hajnalok már hűvösen alakulnak, 10-15 fok közé hűl a levegő - írja az OMSZ elemzés.