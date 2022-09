Barnóczki Gábor az egyesület elnöke saját tapasztalataiból is idézve ismertette meg a hallgatóságot a látássérült lét körülményeivel, felidézve emlékeket a közös tevékenységekből, kirándulásokból, egyéb programokból.

A program résztvevői a bükkszentkereszti önkormányzat munkatársai voltak. Solymosi Konrád Ferenc polgármester maga is részt vett az eseményen, melynek jelentőségéről elmondta: "mint munkáltató nagyon fontosnak tartom azt, hogy az önkormányzat dolgozói érzékenyek legyenek az embertársaink problémáira". Személyes érintettsége is van – tette hozzá –, hiszen négy gyermekéből egyik halláskárosodással született. Teljesen át tudja érezni, hogy milyen az amikor valaki ilyen hátránnyal kénytelen élni. A program azért is fontos, hogy bele lehessen látni azok mindennapjaiba, akik nem tudnak teljes értékű életet élni. Az önkormányzat szociális intézményként is kell, hogy működjön. Így a település lakóinak minden nehézségét, problémáját kezelni tudja - hangsúlyozta a polgármester.