Átadták a Hétmérföldes Meseutat Lillafüreden csütörtökön. A Népmese napjának tiszteletére tartották szeptember 29-én a hivatalos megnyitót, melyet követően mindenki számára megnyílt a lehetőség és látogatható lesz folyamatosan a különleges tanösvény. Eredetileg egy óvodás és egy iskolás csoport avatta volna fel és járta volna be a meseutat elsőként, de az esős időjárás miatt ez egy másik időpontra halasztódott. A két gyermekcsapat az előzetesen meghirdetett és elmúlt hetekben zajló játék nyertese.

Izgalmas kalandot élhetnek át

Hosszú ideje dédelgetett álom vált valóra azzal, hogy létrejött a Hétmérföldes Meseút Lillafüreden – mondta Zámborszky Eszter mesepedagógus, MeseErdő vezető, a Szávitri alapítvány elnöke. Hozzátette: az ötlet Noszvajról származik, ott már tíz éve sikeresen működik a meseút, mely örömöt okoz gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A mesére nagyobb szükség van, mint valaha, a családoknak pedig az együtt töltött minőségi offline időre, mely sokkal értékesebb, mint a virtuális, vibráló élmények. Ezért valósították meg Miskolcon, Lillafüreden is a meseutat, amely egy kellemes két és fél kilométeres séta, melynek elsődleges fókusza a mesék és a természet megismerése. A Meseút során a látogató meseházakat talál, melyek tematikája válogatott népmesékre épül, melyeket meseterápiás tudással dolgoztak át, hogy minden korosztálynak izgalmas kaland legyen. A tanösvény állomásai egy erdélyi fafaragó által elkészített, majd a Farkaskő Művésztelep Egyesület képzőművészei által kézzel festett egyedi, kulccsal nyitható házikók. Az útvonal hét darab ládáját sorra kinyitva meséket s a mesékhez kapcsolt elmélyítő játékokat, beszélgetés indító kérdéseket találnak a résztvevők, amik alkalmat adnak egymás jobb megismerésére is, innen a szlogen: A Meseút egymáshoz vezet! - hangsúlyozta Zámborszky Eszter. A tanösvény kezdőállomása a Medvetalp Bisztró, amelynek nyitvatartási idejében önállóan végigjárható a sétaút.

Gyermekkora óta imádja

Mindig ünnep volt, amikor gyermekkorában a szülei azt mondták, hogy Lillafüredre mennek – hangoztatta a megnyitón Fedor Vilmos, polgármesteri megbízott. Ez a hely egy csoda, amit felnőttként is ugyanígy gondol és mások is, akik valaha jártak itt – tette hozzá. Erre az értékre vigyázni kell, a természeti kincsek megőrzésére már kicsi korban tanítani kell a gyermekeket, melynek legjobb módja a mese. A meseút megszületését mindenképpen támogatni kellett, hiszen ez egy nagyszerű kezdeményezés – emelte ki Fedor Vilmos.

Már bevált egyszer

Noszvajon a helyiek és a turisták is nagyon kedvelik a meseutat, amelyet most itt is megvalósítottak – mondta Tátrai Vanda meseterapeuta, a Meseút program megálmodója. Sehol sem volt hasonló az országban előtte, ezért ki kellett találni a működését úgy, hogy érdekes legyen az egész család számára. Ezért a népmesék mellé interaktív játékok, kaland párosul. A meseút kezdőállomása a Medvetalp Bisztró, amelynek nyitvatartási idejében önállóan végigjárható a tanösvény. Az útvonal saját térképpel a Mária-sétányon és az Erzsébet-sétányon kíséri a látogatókat, érintve a Limpiászi keresztet, illetve a Herman Ottó emlékházat. A meseutat a családok mellett óvodás-, iskolás-, de akár nyugdíjas csoportok, felnőtt baráti társaságok is igénybe vehetik önállóan vagy vezetett séták keretein belül, melyet a Szávitri Alapítvány képzett MeseErdő vezető szakembere segít.