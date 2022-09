A szalagátvágást követően, birtokba is vették az egybegyűltek a Nyitott Szín közösségi teret Harsányban, az átadó apropóján egész napos rendezvénysorozat várja szombaton az érdeklődőket a településen. Az ünnepélyes megnyitón Tállai András miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, valamint Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés alelnöke üdvözölte a résztvevőket.

„Nem csak itt Harsányban, hanem egész Dél-Borsodban különleges, ami itt történik” - fogalmazott Tállai András. „Nagyon ritka, hogy egy ilyen kis településen ilyen értékek teremtődnek, nagyon fontos az hagyományok megőrzése”.

„A mostani egy teljesen új rendezvény, amit a közösségi tér megnyitójára építettünk” – mondta el Hazadiné Szilvási Mária, a település alpolgármestere, a közösségi tér ötletgazdája a megnyitó beszédében. Hozzátette: a cél az volt, hogy legyen egy olyan helyszín, ahol a civil szervezetek közösségei össze tudnak ülni, és ahová programokat tudnak szervezni maguknak.

Konyha, kemencével

A nyílt színtér mellett egy konyha is épült egy nagy méretű kemencével, amely a helyi közösségi programok lehetőségét bővíti a jövőben, hiszen különböző gasztronómiai programoknak is helyet tud adni. Az ünnepségen ezt is felavatták, és különböző kemencés ételeket készítenek szombaton az érdeklődők számára. „A Harsányi Gazdatárlat alapítvány célja, hogy a régi paraszti hagyományokat őrizzük és ápoljuk, így a későbbiekben is szeretnénk évszaknak megfelelő programokat szervezni” – hangsúlyozta a település alpolgármestere. A Nyitott Szín a 2021-es Magyar Falu program keretében valósult meg a településen.

Harsányban szombaton a rendezvény részeként egész délután programok várják az érdeklődőket.