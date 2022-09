Operaáriákkal egybekötött kötetbemutatót tartottak szeptember 8-án az Egressy Béni Városi Könyvtárban, a Barcika Art Kft-vel és Kazincbarcika önkormányzatával közös szervezésében. Az alkalmon dr. Nagy Róbert, Sáfár Orsolya: a Magyar Állami Operaház magánénekese című könyvét mutatták be, amely az operaénekesnő szakmai munkásságát és a szerzővel való megismerkedésének történetét tárja az olvasók elé. A könyvet Molekné Kőrösi Beatrix, az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatója ismertette. A bemutatóból kiderült, hogy a könyv olvasása közben nemcsak a művésznőt ismerhetjük meg, hanem az általa megformált szereplők jellemébe is betekinthetünk. Mindemellett részletes tartalmi leírások is olvashatók az operákról. Ezt követően Sáfár Orsolya és az őt zongorán kísérő Dénes István zongoraművész-karmester adott ízelítőt az opera világából. Az esten szép számmal jelenlévő érdeklődők áriákat hallhattak a Bohéméletből, a Cremonai hegedűsből és több más híres operából.