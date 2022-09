Egy újabb olyan helyszínt avattak fel Ózdon, amely a település egykori nehézipari múltjának hivatott emléket állítani. A múzeummal szemközti területet mostantól Kohász térnek hívják. Az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre kezdeményezte az elnevezést, a helyi önkormányzat pedig minden segítséget megadott hozzá. Az avatóünnepséget az egykori acélműi VIII-as kemence 70 méter maga téglakéményének tövében tartották meg, amelyet még 1976-ban építettek fel, balesetvédelmi szempontok miatt viszont az ezredforduló után le kellett robbantani. A talapzat azonban megmaradt, ami ugyancsak mementót állít az Ózdi Kohászati Üzemeknek.

Jellegzetes helyszín

- A nagy gyáróriás évtizedek óta a múlté. Ózd identitása már nem a kohászat, hanem annak az emléke. A mostani névadás is arról szól, hogy ezeknek az emlékeknek teret tudjunk adni, és újra köztudatba hozzuk településünk múltját – fogalmazott köszöntőjében Zsuponyó Anett, Ózd Város alpolgármestere. – A Kohász tér avatásával azon reményemet óhajtom kifejezni, hogy Ózdon mindig lesznek olyanok, akiknek a szíve megdobban a megemlékezés kapcsán, a következő generációk, pedig soha nem fogják feledni mi volt az a gyár, amely a városi létet tudta megteremteni. Ez a terület korábban az acélműi csarnoknak, a mélykemencéknek és a jellegzetes kéménysornak volt a helye, ÓKÜ feliratos betonkerítéssel jelezve a nehézipar egyik hazai fellegvárának otthonát. Köztérként korábban a környező kulturális közgyűjtemények látogatói számára kialakított parkolókkal is az önkormányzat segítségével lett kialakítva. Mostantól nevében is őrzi a fénykorában legjellegzetesebb szakmának is munkát adó kohász létnek, így egykor a gyár szerves részét képező térelemek, objektumok, épületek eltűntével sem merül feledésbe.

Fontos a múlt

A helyi önkormányzat egyébként korábban is támogatta az örökségvédelmi szempontból fontos helyek, építmények, közterületek megóvását, fejlesztését. Mindazt, ami az utókor számára megőrzi az egykori nehézipari múltat. Kohász szakestélyeket, ipartörténeti konferenciákat tartottak, az elmúlt három esztendőben már ismét szól a jellegzetes Gyári Duda, és néhány hónappal ezelőtt egy felújított légópincét is átadtak, amely a nagyközönség számára is látogatható.