- Magától értetődő, és nemcsak a háborús helyzet miatt és a mostani energiaválság okán, hogy a klímaügy került az érdeklődésünk homlokterébe – mondta köszöntőjében Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, aki a többi között a Műszaki Földtudományi Kart említette, ahol a környezetvédelem témaköre mind az oktatás, mind a kutatás területén folyamatosan jelen van. - Képzési portfóliókban, alapszaktól a szakirányú képzésekig bezárólag a klímaügy és a környezetvédelem is megjelenik nálunk – hangsúlyozta a rektor. - Annak a tudástőkének, ami az egyetemen felhalmozódott, egyre nagyobb szükségét látja a gazdaság és a társadalom, hogy ezt a tudást tásadalmasítsuk. Vagyis ne csak a kutatók foglalkozzanak vele, hanem ez a tudás szélesebb körben terjedhessen. Másrészt pedig politikai döntéshozók felé tudjunk olyan szakmai ajánlásokat tenni, amely a döntéseiket megkönnyíti – utalt arra a rektor, hogy az energiahelyzet kezelésére munkacsoportok alakulnak. - Három munkacsoport alakult az elmúlt időszakban, mindháromba hívták a Miskolci Egyetem kutatóit – összegezte Horváth Zita.

Generációváltás

A kis és középvállalkozások képviselői kaphattak választ aktuális kérdéseikre a Miskolci Egyetem, Miskolc városa és a Grant Thornton közös szervezésben létrejött tanácskozáson, ahol az aktuális klímavédelmi információk mellett foglalkoztatási kérdésekről és a többi között a cégek vezetői generációváltásról, illetve eladásáról is hallhattak előadásokat az érdeklődők.

Az előadók között szerepeltek a Grant Thornton szakemberei is. A cég világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cégcsoportja, a világ számos országában vannak jelen, 140 piacon, 62 ezer munkatárssal. Magyarországon két irodájuk is van, az egyik a fővárosban, a másik Győrben, de az egész ország területén végzik tanácsadói és szakértői tevékenységüket.

- A könyvvizsgálat mellett nagyon sokféle tanácsadói munkát ellátunk – hangsúlyozta Szarka Gábor, a Grant Thornton cégcsoport egyik magyarországi vezetője, tulajdonostársa. - Itt beszélhetünk adótanácsadásról, számvitelről, de akár automatizációról, digitalizációról, amelyek most aktuális témák. Emellett természetesen foglalkozunk vállalati tranzakciókkal kapcsolatos tanácsadással is, mint például átvilágítások, vagy értékelések. Elsősorban tanácsadók vagyunk, és a mai napon is ilyen előadásokkal készültünk- mondta Szarka Gábor.

Az üzleti tanácsadó cég szakemberei úgy válogatták ki előadásaik témáit, hogy a mindennapi üzleti életben hasznosak legyenek, így az adózás, a munkaügy és a tulajdonosváltás fontos esetei szerepeltek előadásaikban.