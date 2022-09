Vízre került a nemrégiben felújított, egykori sárazsadányi komp, egy jókora daru emelte a Bodrogra a partról, ahol korábban felújították. A használaton kívüli egykori vízi jármű a PET Kupa szervezőinek segítségével kap új feladatot. A folyók védelmét és a műanyag hulladék újrahasznosítását népszerűsíti majd, előreláthatólag novembertől. Molnár Attila Dávid a PET Kupát szervező Természetfilm.hu Egyesület elnöke a helyszínen lapunknak elmondta: egy korábbi Bodrogi PET Kupán elhajóztak Sárazsadány mellett, amikor meglátták, hogy a folyóparton áll egy üzemen kívüli komp. Azonnal gondolkodni kezdtek rajta, hogy miként is lehetne új életet lehelni a hajóba és a folyó szolgálatába állítani. Végül egy európai uniós és hazai program keretében születhet újjá az egykori komp, amelynek eredményeként egy úszó kiállításként járja majd a Bodrogot és a Tiszát. A jelenleg még félkész állapotban lévő hajó azt a sokféle módszert mutatja majd be, ahogyan küzdeni lehet a folyószennyezés ellen, valamint azokat a megoldásokat is, amelyekkel a már kiemelt hulladékot újra tudjuk hasznosítani – tette hozzá.

Emeletes konténer

Kiemelte: itt is érvényesítik alapelvüket, vagyis, hogy hulladékkal küzdenek a hulladék ellen. A kivitelezés során szinte csak hulladékot használnak, például a már nem használt, nagyon rossz állapotú kompot felújíttatták és a felépítmény is egy kiselejtezett tengeri szállító konténer. A belső tereket ugyancsak hulladékból állítják elő – ígérte. A lebegő kiállítás pedig végig vezeti majd a látogatót a folyami hulladék keletkezésétől egészen a végállomásig, vagyis az újrahasznosításig. Molnár Attila Dávid megjegyezte: a Flex-címet viselő, egyelőre konténerekre épülő programjuk már bemutatkozott Kassán, valamint ugyanígy konténerekben jut el hamarosan Romániába, Bukarestbe és Bulgáriába, Várnába. Amennyiben pedig elkészül a hajó, akkor az Sárazsadánytól Kisköréig úszik le a Bodrogon, aztán a Tiszán a különleges ismeretterjesztő bemutató.

Fotós: BSZA

A most a kompra emelt konténer tetejére helyezik el a már működő – szintén konténerben kialakított - bemutató egységüket, a műanyag műhelyt, ismertebb nevén a Mümüt. Ezzel már több helyen – Borsod-Abaúj-Zemplén megyében például Sárospatakon és Tiszapalkonyán – bemutatkoztak, a felkeresett helyszíneken a helyi és könyékbeli diákokat ismertették meg a műanyaghulladék feldolgozásának lehetőségeivel. Az alsó konténerben lesz tehát a kiállítás, felül pedig a bemutató műhely – összegezte. Terveik szerint a hajó november elejére készül el, amikor is Kiskörén egy nemzetközi közösség előtt mutatkozik be a különleges vízi jármű. Előtte azonban Sárazsadányban is rendeznek egy „zártkörű” avatást, amelynek keretében megköszönik a helyiek által nyújtott támogatást.

Flex-Sárazsadány

Bamli János, a kivitelezést végző miskolci Bamli Művek ügyvezető igazgatója kifejtette: a kompot úgy alakítják át, hogy alkalmas legyen a különleges kiállítás kivitelezésére. Eddig átvizsgálták a komp teljes lemezszerkezetét, amelyet nagyrészt ki is cseréltek. Hozzátette: a látványos emelődarus munka számukra mindennapos, hiszen a kompfelújításokkal is foglalkozó cég életében a vízre bocsátás nem számít különlegességnek.

Fotós: BSZA

Fotós: BSZA

Kiemelte: a hajózási előírások pontosan meghatározzák a szükséges paramétereket, amelyek betartásával az ilyen különleges vízi jármű is biztonsággal használható lesz. Ender László Sárazsadány polgármestere kérdésünkre kifejtette: egykori kompjuk régóta pihent a parton és sajnos nem volt vízre bocsátható állapotban sem. Ekkor kereste meg önkormányzatukat a PET Kupa csapata, hogy ők felújítva egy nemes cél érdekében hasznosítanák. Ezután több állomásból álló tárgyalássorozat következett, amelynek eredményeként végül úgy döntött az önkormányzat, hogy értékesíti a használaton kívüli járművet. A polgármester kiemelte: abban állapodtak meg a PET Kupa szervezőivel, hogy a lebegő kiállítótérré alakított jármű őrizze meg valamilyen módon sárazsadányi kötődését. Ennek megfelelően a hajó a Flex-Sárazsadány nevet viseli majd – mondta. Ez véleményük szerint hírét viszi településüknek és méltó emléket is állít a szüleik-nagyszüleik által még használt egykori kompnak.