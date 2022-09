1963. november 22-én Dallasban megölték az Egyesült Államok elnökét, John Fitzgerald Kennedyt. Ő volt a negyedik amerikai elnök, akivel merénylet végzett, mindhárom elődje magányos gyilkos áldozatául esett. A Kennedy-gyilkosságról készült jelentést 75 évre titkosították, ami csak még inkább táplálta a már a gyilkosság napján szárnyra kapó összeesküvés-elméleteket.

Hahner Péter történész a téma kiváló ismerője, hiszen könyvet is írt, „A nem létező rejtély ” címmel, amelynek alcíme: „Tizenöt kérdés és válasz a Kennedy-gyilkosságról”. A könyv főcíme gyakorlatilag választ is ad az előadásban is elhangzó kérdésekre, vagyis a történész szerint nincsenek rejtélyek az ügy kapcsán, csak pontosan megválaszolható kérdések és tények.