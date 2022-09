Szeptember közepén írtuk meg: egy olvasónktól kapott levélhez mellékelt étlapon Miskolc város arculati eleméhez, pontosabban annak egy részéhez megszólalásig hasonlító dizájnelem is látható. Szerettük volna megtudni, hogy a rendezvényhez van-e köze a városvezetésnek, vagy valamelyik cégének, a vacsora mennyibe került, és azon hányan voltak, ezért kérdéseinket elküldtük a városházának és a Miskolc Holdingnak.

A menüsor

Cikkünk megjelenését követően az egyik fideszes önkormányzati képviselő már tényként közölte egy posztjában, hogy az önkormányzati cég szervezte a vacsorát.

Dukai Zoltán, a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója pedig ezt követően nyílt levélben reagált a képviselőnek, s elismerte, hogy a vacsorát a holding tartotta.

Most pedig szerkesztőségünknek is válaszolt a holding, ebben szintén elismerték, hogy szeptember 9-én a Miskolc Holding Zrt. tartott rendezvényt a Miskolci Egyetemen, az Egyetemi Étteremben. Azt is közölték, hogy az eseményen 165 vendég vett részt, a menüsor költsége nettó 2 124 000 forintba került, terembérleti költség nem volt. Kiemelték: a rendezvényre azért került sor, mivel a Miskolc Holding 2021-ben ünnepelte 15 éves alapítását, azonban a tavaly novemberre tervezett születésnapi esemény – a Covid világjárvány erősödése miatt – elmaradt. A Társaság a rendezvénnyel köszönetét fejezte ki a dolgozói felé, akik a nehéz helyzet ellenére is kitartást tanúsítanak nap mint nap a Miskolc Holding Zrt-ért és a Városért.